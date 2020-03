Il primo caso di coronavirus in Romania è stato registrato il 28 febbraio scorso. Stando all'aggiornamento diramato dal Gruppo di comunicazione strategica nazionale questa mattina, 25 marzo, alle ore 13:20, in Romania risultano 906 persone contagiate dal Coronavirus.

I numeri del Coronavirus in Romania

Sono 906 casi confermati in Romania. I pazienti rhanno un'età compresa tra quattro e 85 anni. Il dato dei morti parla di 13 persone . Altre otto persone, di nazionalità romena, sono morte all'estero (sette in Italia ed una in Francia).

86 persone, invece, sono state dichiarate guarite e sono state dimesse dagli ospedali (53 a Timişoara, 23 a Bucarest, sei a Craiova, due a Costanza, una a Cluj ed una a Iași). 5.515 persone sono in quarantena istituzionalizzata. Altre 83.970 persone sono isolate in casa e sono sotto controllo medico. Ad oggi, a livello nazionale, sono stati elaborati 12.624 test, di cui 461 in unità mediche private.

I poliziotti hanno multato 1.700 persone nella prima notte in cui alla popolazionei non è stato permesso di uscire da casa.

Circa 500.000 dipendenti in Romania lavoreranno da casa per almeno due mesi.

I morti del Coronavirus in Romania

Tra gli ultimi morti a causa del Coronavirus, in Romania, ci sono: una donna di 72 anni, tornata da Madrid recentemente e ricoverata in terapia intensiva il 21 marzo (soffriva di diabete, fibrillazione atriale, cardiopatia ischemica); una donna di 64 anni tornata recentemente da Dubai, ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale della contea di Suceava e trasferita all'Ospedale Clinico per le malattie infettive di Iasi, dove è morta (soffriva di cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale); un uomo di 74 anni della contea di Ialomița, ricoverato a Bacău nell'ospedale Comanesti, dal 22 marzo (soffriva di obesità ed insufficienza renale cronica); un uomo di 59 anni, un uomo di 71 anni ed una donna di 80 anni, tutti e tre ricoverati all'ospedale della contea di Suceava.

Finora, la metà dei decessi per Coronavirus in Romania è stata registrata a Suceava.

A Suceava 92 medici positivi al Coronavirus

Colpito anche il personale medico. sono 92 casi di infezione da Coronavirusconfermati tra il personale medico dell'ospedale della contea di Suceava ed i tamponi sono ancora in corso, secondo quanto riferito dalla Federazione Sanitas. Un'infermiera di questa unità sanitaria ha dichiarato a Digi24 che la situazione è molto grave e che l'ospedale non è ancora stato disinfettato; di conseguenza, i pazienti, anche in buona Salute, che si trovano in ospedale per altri motivi, risultano esposti al contagio da Covid-10.

Anche il Presidente del Consiglio della contea di Suceava, Gheorghe Flutur, è stato ricoverato martedì sera all'ospedale della locale contea, dopo essere stato trovato positivo al coronavirus. In una prima dichiarazione, ha espresso fiducia nel superare la difficile situazione e si è mostrato desideroso di risolvere i problemi dell'ospedale della contea.

Romania emanate nuove disposizioni

Da oggi, 25 marzo, gli spostamenti fuori le proprie case, saranno permessi solamente per motivi di lavoro o per andare fare la spesa, nei pressi della propria abitazione. Inoltre, il presidente Klaus Iohannis ha annunciato una nuova restrizione che riguarda gli over 65, i quali dovranno rimanere obbligatoriamente tutto il tempo in casa.

Il Ministro della Sanità Victor Costache ha dichiarato che, quando il numero dei casi di Coronavirus arriverà a 4.000, quelli meno problematici saranno trattati a casa. Per quanto riguarda le aree di quarantena, invece, ha dichiarato che verranno utilizzati anche gli hotel che attualmente sono chiusi, sottolineando che riceveranno un compenso per ogni persona ospitata.