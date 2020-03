Oggi 17 marzo è la festa di San Patrizio, il santo onorato tutti gli anni in Irlanda con grandi celebrazioni. Il governo irlandese ha dichiarato che per evitare assembramenti le parate per il Saint Patrick's day 2020, che ogni anno raccolgono oltre mezzo milione di persone provenienti da tutto il mondo, non si svolgeranno. Tutti i festeggiamenti quindi sono stati annullati a causa dell'emergenza Coronavirus e i pub sono stati sbarrati, ma l'Irlanda non si rassegna e punta a festeggiare il proprio patrono in modo alternativo.

St. Patrick's day: festa virtuale a causa del Covid19

Gli irlandesi per festeggiare ugualmente il giorno di San Patrizio hanno organizzato una parata virtuale, in cui ognuno dalla propria abitazione potrà partecipare con hashtag come #virtualparade2020 e #StPatricksDayTogether. La parata social è rivolta soprattutto a chi era già pronto con costumi e strumenti musicali, ma chiunque potrà partecipare con la condivisione di foto e video. Il requisito fondamentale è indossare qualcosa di verde, il colore che per tradizione è associato al Santo patrono.

Il flash-mob durerà per tutta la giornata odierna, al fine di supportarsi a vicenda anche da lontano, con l'augurio di un St. Patrick's day 2021 più sereno.

I social si sono immediatamente colorati di verde con migliaia di utenti impegnati nel condividere ricordi di festeggiamenti in Irlanda, trifogli, musica folk e brindisi con grandi boccali di birra, in onore del Santo. Secondo la leggenda lo stesso San Patrizio avrebbe trascorso un lungo periodo di isolamento sulla cima del monte Croagh Patrick: qui avrebbe costruito una chiesa e 40 giorni dopo avrebbe scagliato giù dal monte la sua campana, liberando così l'isola dai serpenti e dalle impurità.

Specialità irlandesi per il St. Patricks day

Per respirare a pieno lo spirito di questa giornata di festeggiamenti - e per far passare piacevolmente l'ennesima giornata di quarantena - ecco una serie di piatti tipici irlandesi che potrete preparare a casa.