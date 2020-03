Una buona notizia giunge da Brindisi, dove questa mattina il sindaco Riccardo Rossi è stato sottoposto a tampone presso l'ospedale Antonio Perrino: lo stesso è risultato negativo. L'esame si è reso necessario dopo che nella giornata di ieri, 16 marzo, si è diffusa la notizia della positività al Covid-19 del Comandante della Polizia Locale, Antonio Orefice. Il sindaco e l'agente in questo periodo sono stati molto vicini in quanto hanno collaborato per mettere su il piano di controllo del territorio dopo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 11 marzo, il quale vieta gli spostamenti non strettamente necessari in tutte le città italiane.

"Vi ringrazio uno ad uno per i messaggi affettuosi che mi sono arrivati, siete davvero tanti, mi avete riempito il cuore, in questo momento abbiamo bisogno di coraggio ed amore" - così ha scritto Rossi sul suo profilo Facebook.

L'invito ai cittadini di restare a casa

Nel suo post sui social il primo cittadino ha raccomandato a tutti di restare a casa per evitare ulteriori casi di contagio in città che, ad oggi, ammontano a sei. Il comandante della Locale adesso sta bene e non ha più la febbre. A lui il sindaco Rossi lancia un grosso in bocca al lupo e un augurio di pronta guarigione.

Adesso tutto lo staff del Primo Cittadino e l'intera Giunta verranno messi in quarantena fino al 26 marzo: in queste ore l'Asl sta provvedendo a notificare alle persone interessate il provvedimento. Rossi ha anche dichiarato che la prossima assemblea di Giunta si svolgerà in videoconferenza. Nel frattempo sono arrivate parole di solidarietà anche dalle opposizioni, in particolare dal Partito Repubblicano, con Vito Birgitta e Gabriele Antonino.

I due augurano al sindaco e al comandante Orefice di tornare presto nelle loro sedi istituzionali, in modo da continuare a svolgere il lavoro a cui sono chiamati con abnegazione e serietà. "Che questo momento sia di insegnamento a tutti" - conclude la nota dei Repubblicani.

Mauro D'Attis (FI): 'Vicinanza al comandante Orefice'

La testata giornalistica locale online 'Brindisi Report', riporta anche una nota di Mauro D'Attis, Deputato di Forza Italia alla Camera, il quale esprime grande vicinanza al Comandante Orefice e al Sindaco Rossi che si trova in quarantena.

La pandemia da Coronavirus sta spaventando il mondo intero e i casi continuano a crescere costantemente. Nel nostro Paese ormai si contano oltre 2000 morti a causa del Covid-19 e 27.980 casi accertati. Nelle prossime ore ci sarà sicuramente un altro aggiornamento sulla situazione italiana. Le città, in tutta Europa, sono deserte e nelle scorse ore la UE ha preso la decisione di chiudere l'Area Schengen per i prossimi 30 giorni.