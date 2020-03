Nicola Porro è risultato positivo al Coronavirus: a rendere nota la notizia è stata l'agenzia stampa Adnkronos. Di conseguenza il programma di ReteQuattro Quarta Repubblica verrà sospeso temporaneamente. Al momento il conduttore televisivo e giornalista si trova in isolamento presso la sua abitazione. Mentre in un primo momento il diretto interessato non aveva rilasciato alcuna dichiarazione, poche ore fa ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui viene mostrato il tampone.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva del colosso di Cologno, il palinsesto è stato stravolto.

Il talk condotto da Nicola Porro è stato sospeso; al suo posto andrà in onda lo speciale Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli. Nicola Porro invece interverrà in collegamento dalla sua abitazione, dove sta "scontando" la quarantena.

Il Coronavirus cambia anche la televisione

Nella giornata di ieri, la redazione de Le Iene avevano annunciato uno stop temporaneo della trasmissione di Italia 1. La decisione era stato presa, dopo che un addetto ai lavori non professionista era stato trovato positivo al Covid-19.

Nel comunicato della produzione, si informavano i telespettatori, che tutti i professionisti erano stati messi in quarantena preventiva. Al momento non è stata diramata alcuna notizia sulla ripresa del programma.

Nella giornata di lunedì 9 marzo, Paolo Fox ha deciso di non presenziare al programma "I Fatti Vostri", Giancarlo Magali ha spiegato che è stata una scelta di coscienza. Nicola Savino in quanto professionista de Le Iene, non è potuto andare in onda con il programma di RadioDeejay, Chiama Italia.

Bianca Guaccero invece si è assentata da Detto Fatto. Nel caso della conduttrice di Rai2 non si tratta di Covid-19. La conduttrice pugliese ha fatto sapere su Instagram, che si trova a casa per via di una gastroenterite. Inoltre la Guaccero ha continuato a divulgare i messaggi di prevenzione, per evitare la diffusione del Coronavirus.

Bruno Vespa negativo al test

Bruno Vespa dopo aver ospitato a Porta a Porta Nicola Zingaretti, si è sottoposto al tampone per verificare la presenza o meno del Covid-19.

Per chi non avesse seguito la vicenda, il Presidente della Regione Lazio nella giornata di sabato 7 marzo, attraverso un video pubblicato su Facebook ha annunciato di essere positivo al nuovo Coronavirus.

In un'intervista al Corriere della Sera, Bruno Vespa ha fatto sapere, di essere stato l'unico ad aver fatto il proprio in bocca al lupo al segretario del Partito Democratico.

Infine il conduttore Rai ha precisato, che durante l’intervista a Nicola Zingaretti ha attuato tutte le dovute precauzioni: "Sono stato a trenta centimetri da lui per almeno mezz'ora".