Nicola Zingaretti - segretario del Partito Democratico e presidente della regione Lazio - ha annunciato attraverso un video sui social di essere risultato positivo al test del Coronavirus. Tantissimi i messaggi di solidarietà nei suoi confronti stanno giungendo in queste ore.

Renzi e Salvini hanno espresso lo loro vicinanza a Zingaretti tramite dei tweet: 'Forza Nicola, siamo tutti con te e con tutti quelli che stanno combattendo contro il Coronavirus', ha commentato il fondatore di Italia Viva.

Mentre il leader della Lega scrive: 'Il mio augurio di pronta guarigione. Non è normale fare polemica quando c'è di mezzo la salute'. Anche Virginia Raggi su Twitter augura pronta guarigione a Zingaretti e sottolinea: 'In questa fase delicata, fare squadra è fondamentale'.

Zingaretti sui social: 'Sono positivo al Coronavirus'

'I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid-19. Sto bene, ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Continuerò da qui a seguire il lavoro che c'è da fare. Coraggio a tutti e a presto', così annuncia il segretario del Pd sui social.

Nicola Zingaretti ha diffuso un video in cui spiega cos'è successo e come affronterà questi giorni di quarantena: 'È arrivato. Anche io ho il Coronavirus. Io e la mia famiglia seguiremo tutti i protocolli previsti in questo caso. Sto bene e quindi per me è stato deciso l'isolamento domiciliare'.

E continua: 'Continuerò a lavorare da casa, seguendo quello che riuscirò. L'Asl si sta mettendo in contatto con le persone che in questi giorni sono state vicine a me sul lavoro, in modo da eseguire le dovute verifiche.

Ho informato della situazione il vice-presidente Teodori della giunta regionale e anche il vice-segretario del PD Orlando per mandare avanti i lavori e le attività politiche. Niente panico. In questo momento darò il corretto esempio seguendo alla lettera le disposizioni dei medici e della scienza. Tenterò di dare una mano lavorando da casa. E combatterò, come è giusto che sia'.

Mattarella: 'Abbiate fiducia nell'Italia'

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto nei giorni scorsi sull'emergenza sanitaria che ormai da quasi due mesi sta toccando varie zone del mondo. Il suo discorso è un invito ai cittadini a rispettare le disposizioni del Governo e a non dare vita ad allarmismi inutili: 'L'Italia sta attraversando un momento molto impegnativo. Il Coronavirus provoca preoccupazione e questo è comprensibile, ma si richiede a tutti senso di responsabilità. Sono da evitare gli stati di ansia immotivati perché essi sono controproducenti'.

E ha aggiunto: 'Siamo un paese moderno e abbiamo un ottimo sistema sanitario nazionale che sta lavorando con efficacia.

Supereremo la condizione di questi giorni. Invito tutti a rispettare le indicazioni di comportamento quotidiano stabilite dal Governo. Così facendo ciascuno di noi contribuirà a superare questa emergenza. Sono vicino agli ammalati e ai famigliari delle vittime. Senza imprudenze, ma anche senza allarmismi, possiamo e dobbiamo avere fiducia nell’Italia'.