Il 9 marzo l'attuale presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha dichiarato zona protetta tutta l'Italia. Le misure di restrizione comunicate in contemporanea saranno valide fino al 3 aprile. Scuole, università, bar e negozi devono dunque rimanere chiusi, gli italiani devono rimanere a casa, limitare il più possibile i contatti, uscire solo se necessario. Rimangono aperti supermercati, farmacie, benzinai, tabaccai, rivenditori di materiale elettrico e di prodotti per la cura della casa e della persona.

I cittadini possono uscire quindi solo per motivi validi: salute, lavoro e situazioni di necessità. Queste sono le precauzioni prese dall'Italia contro l'instancabile Coronavirus.

A sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di rispettare i divieti ci stanno così pensando molti vip, che tramite i social stanno lanciando appelli o scrivendo canzoni proprio per incoraggiare gli italiani a rimanere dentro casa.

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro canta "restiamo a casa"

"Per ora resta a casa, fallo per te e per me e per noi" canta Giuliano Sangiorgi nel pezzo scritto come incoraggiamento agli italiani a rimanere dentro casa.

Le sue sono parole di speranza, parole d'amore, parole per sognare e resistere. "Domani torneremo a uscire, a incontrarci per le strade come un tempo in un locale, con un sogno e una birra in mano e una strana gioia, qui, nel cuore, che è difficile da capire perchè sembra sia normale".

Lo showman Fiorello

Anche Fiorello si è unito al coro inviando un messaggio ironico, proprio nel suo stile, puntando tutto su quanto sia bello rimanere a casa, sul divano e proponendo delle alternative come i giochi da tavola: da risiko a monopoli, al mimo dei film fino ad arrivare al karaoke!

No agli aperitivi, no alle feste, no ai ritrovi con gli amici! "State a casa che è meglio, in questo periodo evitiamo! Si sta tanto bene a casa, guarda come sono sereno io?" afferma scherzoso Fiorello, sorridente come sempre.

L'influencer Chiara Ferragni

Anche la giovane Chiara Ferragni nelle sue stories di instagram ha lanciato un accorato appello: "E' una situazione veramente orrenda quella che sta succedendo nel mondo e adesso anche in Italia, è qualcosa che non abbiamo mai vissuto.

C'è terrore nell'aria, vengono chiuse le scuole, ci viene detto di avere il minor contatto possibile, non è mai successo. Quello che deve farci pensare è la facilità con cui il virus passa da un individuo all'altro" - continua Chiara nel video - "Dobbiamo tutti fare dei sacrifici. Niente panico, siamo uniti, noi italiani siamo fortissimi, ci risolleveremo al 100%, però ragazzi usate il cervello".

Il cantautore Jovanotti

Non poteva mancare neanche il contributo di Jovanotti, che in un video nel quale compare con in mano uno strumento indiano, l'Oud, afferma che sfrutterà la reclusione in casa per imparare a suonarlo: "Non costringetemi a fare un disco di solo Oud" - dice scherzando - "Ascoltiamo gli esperti, seguiamo le direttive.

C'è un'emergenza, bisogna stare a casa, non bisogna raggrupparsi, non bisogna uscire. Dobbiamo fermare il contagio, bisogna rispettare gli altri e se stessi. Fermiamoci, rimaniamo a casa".

Tommaso Paradiso e Calcutta

I due artisti Tommaso Paradiso e Calcutta hanno invece prodotto una diretta video su Instagram nella quale hanno annunciato di essere al lavoro su un nuovo pezzo: 'La canzone la stiamo scrivendo tutti perché è di tutti. La distanza è una grande rincorsa verso quel cielo laggiù, e un giorno noi non saremo più lontani, no, non mi laverò le mani' cantano ironicamente i due. I due ragazzi distraggono così i loro seguaci ricordando comunque che la cosa importante è rimanere a casa.

Ognuno col proprio stile insomma, ma il coro è unanime: #rimanereacasa. Solo così sarà possibile sconfiggere un male che con queste proporzioni in era moderna non si era mai abbattuto sulla nostra terra.