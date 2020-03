Elisabetta Imelio, bassista e voce dei gruppi punk Prozac+ e Sick Tamburo, si è spenta nella notte tra sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. L'artista aveva 44 anni e combatteva da tempo contro il tumore al seno e al fegato. La donna non ha mai nascosto la propria malattia e ne aveva raccontato in un'intervista rilasciata due anni fa a 'Vanity Fair'.

Le dichiarazioni di Elisabetta Imelio sulla sua malattia

"Il tumore è tornato ma io ho scelto di essere felice.

Presto o tardi finiamo tutti per morire ma la vittoria sta nel decidere di essere felici" aveva dichiarato Elisabetta Imelio nell'intervista di Vanity Fair. L'artista, inoltre, aveva raccontato di com’è nato il brano "La fine della chemio" dichiarando che è stato scritto dal chitarrista dei Prozac+ Gian Maria Accusani per darle forza e sostegno durante uno dei suoi periodi più difficili della sua vita. Il brano contenuto nell'album "Un giorno nuovo", è divenuto un progetto benefico che aveva visto la pubblicazione di una nuova versione con la partecipazione di vari artisti, tra cui Manuel Agnelli, Lo Stato Sociale, Elisa, Tre Allegri Ragazzi Morti, Samuel, Jovanotti e Meg.

Gli incassi della canzone scritta da Accusani sono stati erogati in parte all'Aidos di Pordenone, un'associazione volontaria realizzata per supportare le donne operate al seno che si avvale del contributo di circa trenta volontarie, e in parte alla squadra di canoa "Donne in rosa Lago Burida".

Elisabetta Imelio e il suo successo con i Prozac+

La carriera musicale di Elisabetta Imelio iniziò negli anni Novanta dopo aver ereditato il movimento artistico punk pordenonese noto con il nome di The Great Complotto.

Nel 1995 la Imelio aveva fondato i Prozac+ assieme al chitarrista e cantante Gian Maria Accusani e alla cantante Eva Poles. Nel 1998 la band punk raggiunse il successo con l'album Acido Acida, che segnò il suo trionfo musicale grazie anche alle radio e a Mtv. Dopo la separazione nel 2007, la band tornò nel 2018 con una reunion esibendosi a Sagrate e Treviso per la felicità dei fan. Nel 2009 Elisabetta fondò i Sick Tamburo, un gruppo eclettico che portò alla realizzazione di cinque progetti discografici, tra album ed EP.

Negli ultimi anni, però, la Imelio era tornata nella sua Pordenone, dove lavorava anche come istruttrice di nuoto alla Gymnasium. In quel periodo, Elisabetta avrebbe conosciuto il suo fidanzato Francesco Isidoro che ha sposato poche settimane fa, prima di andarsene per sempre. La donna ha lasciato anche suo figlio piccolo che ha ereditato la sua passione viscerale per la musica.