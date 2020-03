Una donna di origine cinese residente a Maerne di Martellago, in provincia di Venezia, è stata multata dai carabinieri per aver servito Spritz e bevande alcoliche nel retrobottega del bar di cui è titolare. L'esercizio commerciale, come da decreto ministeriale, in questo periodo sta osservando un periodo di chiusura per contenere la pandemia di Coronavirus che sta interessando l'Italia e il mondo intero. All'interno del locale i militari dell'Arma hanno trovato anche alcuni avventori, i quali sono stati sanzionati a loro volta.

Nell'attività le persone non stavano rispettando neanche la distanza di sicurezza di un metro prevista dalla legge e non indossavano nessun tipo di dispositivo di protezione.

Alla riapertura il bar dovrà rimanere chiuso per 5 giorni

Quando in tutta Italia si decreterà la fine del lockdown, l'attività multata dovrà restare chiusa per altri 5 giorni. Il controllo dei carabinieri al bar di Maerne di Martellago è avvenuto durante lo scorso weekend. In questo periodo le Forze dell'Ordine sono impegnate su tutto il territorio nazionale per poter far rispettare al meglio le regole ministeriali in materia di contenimento del Covid-19.

Sono migliaia le persone che sono state denunciate in queste settimane per aver fornito false generalità o perché si trovavano fuori di casa senza un valido motivo. Per chi viola le regole c'è una sanzione pecuniaria che va dai 400 ai 3.000 euro, mentre se una persona risulta positiva al virus cinese ed evade la quarantena obbligatoria rischia ben 5 anni di carcere e una denuncia per provocata epidemia.

Il locale di Maerne di Martellago sulla saracinesca aveva affisso anche i cartelli che informavano i clienti della chiusura momentanea del locale proprio a causa della pandemia.

A Mira un 21enne scassinava automobili

Gli agenti dell'Arma hanno effettuato controlli su tutto il territorio della provincia di Venezia, anche a Mira, dove è accaduto un fatto abbastanza singolare. I militari hanno beccato infatti un 21enne, già noto all'autorità giudiziaria per una sfilza di precedenti penali, che stava scassinando alcune automobili parcheggiate sulla carreggiata.

Una volta identificato il soggetto è stato sanzionato poiché era fuori di casa senza un valido motivo. Il Governo negli scorsi giorni ha annunciato una nuova stretta sui controlli per le prossime settimane: gli stessi saranno particolarmente intensi a ridosso delle festività pasquali, che saranno letteralmente blindate. Si avvicina anche l'orizzonte temporale del 3 aprile, una data quest'ultima in cui era stata prevista la fine del lockdown e della quarantena. Molto probabilmente le misure restrittive attualmente in atto saranno prorogate ancora di qualche settimana.