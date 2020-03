In Romania aumenta l'impatto della pandemia del Coronavirus. Stando all'aggiornamento diramato dal Gruppo di comunicazione strategica nazionale questo pomeriggio, 30 marzo, alle ore 14:30, risultano 1.952 persone contagiate dal Coronavirus.

I numeri del Coronavirus in Romania

Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 192 nuovi casi da Covid-19. Sono 1.952 i casi confermati in Romania. Le persone affette hanno un'età compresa tra uno e 90 anni. Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverati al momento 53 pazienti, di cui 33 in gravissime condizioni.

Il dato dei morti parla di 47 persone.

Ad oggi, inoltre, sono stati elaborati 23.103 test a livello nazionale, di cui 1.500 in unità mediche private. 209 persone sono state dichiarate guarite e sono state dimesse dagli ospedali. Sono in quarantena istituzionalizzata 9.469 persone, mentre 124.235 persone sono in isolamento a casa, sotto controllo medico.

Per quanto riguarda la situazione dei cittadini rumeni in altri Stati, secondo le informazioni ottenute dagli uffici consolari rumeni all'estero, finora 86 persone con cittadinanza romena sono risultate positive al Coronavirus: 52 in Italia, 12 in Francia, sei in Germania, sei in Spagna, due in Namibia, due in Indonesia ed una in Tunisia, Irlanda, Regno Unito, Lussemburgo, Belgio e Stati Uniti.

Inoltre, dallo scoppio dell'epidemia, sono morti 16 cittadini rumeni all'estero: 9 in Italia, quattro in Francia, uno in Germania, uno in Spagna ed uno nel Regno Unito.

I numeri dei verbali in Romania

L’Ispettorato Generale della Polizia ha reso noto che nelle ultime 24 ore, i poliziotti romeni hanno aperto ben 18 fascicoli penali per il reato di epidemia colposa. Dall’inizio della pandemia, invece, sono stati aperti 229 fascicoli penali relativi allo stesso reato.

Stanno lavorando, ogni giorno, più di 11 mila poliziotti, sostenuti da oltre tremila vigili, gendarmi e personale del ministero della Difesa. Sono state trovate 1.153 auto che viaggiavano fuori dalle zone di confine. 109 persone sono state colte in flagrante, dopo aver commesso altri tipi di reati, e sono stati arrestati nove ricercati a livello nazionale ed internazionale.

I morti del Coronavirus in Romania

Tra le ultime vittime, in Romania: una donna di 75 anni, un uomo di 57 anni, un uomo di 70 anni, uno di 82, uno di 66 ed uno di 72, tutti ricoverati presso l'Ospedale Clinico per le Malattie Infettive a Timisoara; un uomo di 74 anni, ricoverato presso l'Ospedale per le Malattie Infettive di Satu Mare; un uomo di 67 anni, ricoverato presso l'Ospedale delle Malattie Infettive a Costanza; un uomo di 43 anni, della contea di Suceava, il quale si era ustionato, ed era stato trasferito dall'Ospedale di Suceava all'Ospedale di Chirurgia Plastica e Riparazione di Bucarest (non si sa in quale dei due ospedali si sia infettato esattamente, ma era ricoverato per un'ustione ed è morto per il Covid-19); un uomo di 71 anni, ricoverato presso l'Ospedale per le Malattie Infettive a Cluj-Napoca; un uomo di 74 anni, della contea di Hunedoara, ricoverato nella sezione di oncologia dell'Ospedale della contea di Deva, per una neoplasia in fase terminale; una donna di 71 anni ed una di 74, entrambe malate di diabete e ricoverate ad Arad; un uomo di 60 anni ed un uomo di 77 anni, deceduti in casa, nella contea di Ialomita; un uomo di 39 anni, anche lui della contea di Ialomita, in buona Salute, morto presso l'Ospedale di Tandarei; una ragazza di 27 anni, residente nella contea di Botosani, e ricoverata presso l'Ospedale per le Malattie Infettive a Iași.

È la più giovane vittima del Coronavirus in Romania.