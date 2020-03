Sono ore di grande preoccupazione ed angoscia per i familiari di Alberto Mazzarini, ragazzo che compirà 25 anni nel prossimo maggio. Di professione cuoco, Alberto ha lasciato la sua abitazione di Roana, comune dell'Altopiano di Asiago in provincia di Vicenza, lunedì 9 marzo ed è sparito nel nulla. Del misterioso caso di Cronaca Nera si sta occupando anche la nota trasmissione Rai "Chi l'ha visto?". E, proprio nel corso della diretta di ieri sera mercoledì 11 marzo, Chiara, una cugina del ragazzo, ha voluto lanciare un accorato appello.

La scomparsa di Alberto

Alberto Mazzarini fa il cuoco ad Asiago - comune montano della provincia di Vicenza, al confine con il Trentino - e vive con la fidanzata Ilaria M. e la loro bimba di sei anni in uno dei Sette Comuni dell'Altopiano. Lunedì mattina ha atteso che la compagna e la figlioletta uscissero di casa, intorno alle 8:30, e poi ha lasciato a sua volta l'abitazione in frazione Canove, a Roiana. Sarebbe dovuto andare in farmacia e fare altre piccole commissioni, ma in realtà ha lasciato il Veneto a bordo della sua auto.

Ilaria, dopo aver provato più volte a contattarlo al cellulare, intorno alle 13:30 è rientrata nell'appartamento sperando che fosse già lì. Invece, al suo posto, ha trovato un'angosciante lettera d’addio dai toni autolesionistici, la tessera Bancomat compresa di Pin e le chiavi di casa. La donna, preoccupata, si è subito rivolta alle forze dell'ordine ed ha sporto denuncia di scomparsa.

Ilaria e i familiari di Alberto sono molto in ansia perché il ragazzo dovrebbe assumere, quotidianamente, una terapia che però non ha con sé.

L'appello della cugina di Alberto e dei familiari

Della scomparsa di Alberto Mazzarini si sta occupando la Prefettura di Vicenza, i carabinieri della stazione di Roana e della compagnia di Thiene. Il cuoco 25enne, come già accennato, si è allontanato in auto, a bordo di una Daihatsu Sirion color oro/champagne dotata di Gps e targata DB552RN. Il suo telefonino, che ora risulta spento, nel primo pomeriggio di lunedì ha agganciato una cella sotto il Cervino, in Valle d'Aosta, mentre la "scatola nera" della vettura lo ha posizionato a Lavarone, nei pressi di Malga Rivetta.

Gli investigatori hanno effettuato i controlli del caso senza, però, trovare riscontro. Nelle scorse ore, invece, come ha riportato mamma Laura sulla sua pagina Facebook, il giovane cuoco sarebbe stato visto a Chiasso Ticino, al confine tra Lombardia e Svizzera.

La fidanzata ed i familiari stanno lanciando, anche attraverso i social, appelli per riabbracciare al più presto Alberto e, ieri sera, una cugina del 25enne ha deciso di chiedere aiuto a "Chi l'ha visto?". In collegamento telefonico con Federica Sciarelli, Chiara, si è rivolta direttamente al giovane: "So che stai vivendo un momento difficile, che vedi insuperabile – ha esordito con la voce rotta dall'emozione - so che ti sembra che non esista soluzione, ma c'è una soluzione per ogni cosa e anche se adesso non la vedi, te lo giuro, c'è qualcuno che può vederla per te".

Poi, lo ha esortato a tornare sui suoi passi e a farsi sentire. "Apriti alla possibilità di chiedere aiuto e di essere aiutato - lo ha pregato - Non ci vuoi contattare? Non importa, puoi chiedere ad un passante, ad una persona che incontri per strada". Poi ha concluso: "A casa c'è la tua bimba che chiede di te e sente la tua mancanza".