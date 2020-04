Continuano i casi di Covid-19 in Italia e nel Mondo. A pochi giorni dalla ‘fase 2’, che prenderà il via giorno 4 maggio, i contagi di Coronavirus continuano a crescere. Ad oggi in Italia, i casi totali sono 199.414, con un aumento rispetto alla giornata di ieri di 1.730 nuovi casi. Crescono anche sfortunatamente i numeri di decessi che raggiungono la triste quota di 26.977 con un aumento di 333 nuovi decessi. Buone notizie giungono sul fronte dei guariti che raggiungono soglia 66.624, con un aumento di 1.696 nuove guarigioni in sole 24 ore.

Aggiornamento bollettino 27 aprile

Quello che segue è il bollettino diramato oggi dalla Protezione Civile, con i dati aggiornati, regione per regione:

Lombardia: si conferma tristemente la regione più colpita dal coronavirus, con un aumento oggi di 590 nuovi contagiati e un totale pari a 73.479;

Emilia Romagna: i casi nuovi sono 212 e il totale da inizio epidemia sale a 24.662;

Veneto: con i 108 nuovi positivi, il totale aumenta a 17.576 contagi;

Marche: 16 infetti nuovi e il totale si assesta a 6.127;

Piemonte: i nuovi positivi sono 269 e il totale si porta a 25.089;

Liguria: 154 contagi nuovi 7.642 il totale;

Campania: a causa dei 18 nuovi infetti, il totale sale a 4.349;

Toscana: i 32 nuovi contagiati portano il totale a 9.179;

Sicilia: il totale sull’isola cresce oggi di 30 nuovi casi e si porta a 3.085;

Lazio: 83 nuovi positivi 6.392 il totale;

Friuli Venezia Giulia: 60 nuovi casi 2.977 il totale;

Abruzzo: per effetto dei 15 nuovi positivi il totale aumenta a 2.874;

Puglia: sono 10 i nuovi positivi rispetto a ieri e il totale risulta pari a 3.958 contagi;

Umbria: due casi nuovi, 1.370 il totale da inizio epidemia;

Bolzano: la provincia autonoma subisce oggi un aumento di 15 nuovi positivi e il totale si assesta a 2.496;

Calabria: i 7 nuovi positivi al coronavirus, portano il totale a 1.096;

Sardegna: sull’isola i 3 nuovi malati portano il totale a 1.283;

Valle d’Aosta: aumenta di 5 nuovi contagiati il totale, che sale a 1.111;

Provincia autonoma di Trento: 101 casi in più di ieri 3.995 il totale;

Basilicata: rispetto a ieri si verifica un incremento di 0 nuovi contagiati e il totale rimane fermo a 366;

Molise: i casi in più rispetto a ieri sono 0 e il totale si assesta a 296.

Aggiornamento sulla situazione in Europa e nel Mondo

La pandemia di coronavirus conta da ieri oltre 3.000.000 di positivi. I casi considerati attivi di Covid-19 sono quasi 2.000.000, di cui 57.000 gravi. Le vittime sarebbero invece almeno 208.000, mentre i guariti sarebbero poco meno di 900.000. Il continente più colpito resta l’Europa con i suoi 1.300.000 casi confermati e le 123.000 vittime accertate.

Segue il Nord America con 1.065.000 positivi (il 90% negli Usa) e 60.000 morti. In Asia i contagiati sono circa 480.000 e i decessi ufficiali 17.500. In Sud America il Covid-19 ha colpito 140.000 persone, uccidendone almeno 6.300. In Africa i casi sono saliti a 33.000 e le vittime sono oltre 1.400. Chiude l’Oceania con circa 8.300 malati di coronavirus e circa 100 vittime.

Lista dei paesi in cui il Covid-19 è più diffuso:

Stati Uniti: gli Usa sono prossimi a raggiungere 1.000.000 di positivi, mentre i morti sono oltre 55.000;

Spagna: torna a crescere il numero di contagi nel paese europeo che conta 230.000 malati e 23.500 vittime;

Francia: almeno 162.000 positivi al Covid-19 e circa 23.000 decessi;

Germania: contagio in frenata a 158.000 casi totali, di cui solo 6.000 hanno avuto epilogo con la morte del paziente;

Regno Unito: 153.000 casi accertati e circa 21.000 morti per l’epidemia;

Turchia: 110.000 casi in uno dei paesi in che è al picco del contagio, anche se i morti sono solo 2.800;

Iran: 91.500 positivi nel paese asiatico che conta anche 5.800 vittime;

Russia: si tratta dello stato con maggiori nuovi casi giornalieri dietro agli Usa.

Il totale dei positivi è salito a 87.000 mentre i morti sono meno di 800;

Cina: solo 3 casi ieri nella culla del virus e totale che si porta a 82.830 con 4.633 decessi.

Anche oggi i casi in Arabia Saudita superano le mille unità. Numeri alti anche a Singapore e Messico, seppur in decrescita rispetto al trend precedente. Importante focolaio confermato in Qatar, mentre il coronavirus sembra aver colpito anche la Bielorussia dove si sono registrati 800 casi in 24 ore e 11.000 in sole tre settimane.