Gli ultimi dati sulla diffusione del coronavirus in Italia. Oggi, in data 25 aprile, secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile i contagi totali sono 195.351, vale a dire 2.357 in più di ieri. Aumentano sfortunatamente anche i decessi che raggiungono quota 26.384, con un aumento in 24 ore di 415 nuovi morti. I guariti invece raggiungono la soglia di 63.120 e in 24 ore si registrano 2.622 nuove guarigioni.

Aggiornamento bollettino 25 aprile

Di seguito riportato il bollettino odierno, con i dati sulla diffusione del coronavirus, regione per regione:

Lombardia: con 713 nuovi contagi e un totale regionale pari a 71.969, si conferma la regione più colpita dal virus.

Emilia Romagna: i nuovi contagi sono 239 e il totale si porta a 24.209;

Veneto: 162 contagi nuovi 17.391 il totale;

Piemonte: rispetto a ieri si registra un aumento di 604 nuovi contagiati e il totale si assesta a 24.426;

Marche: per effetto dei 30 nuovi casi, il totale regionale aumenta a 6.058;

Liguria: 128 nuovi malati 7.301 il totale;

Campania: i positivi nuovi sono 17 e il totale si porta a 4.299;

Toscana: 138 nuovi contagiati 9.015 il totale;

Sicilia: a causa dei 39 nuovi positivi, il totale sull'isola aumenta a 3.020;

Lazio: i contagiati nuovi sono 92 e il totale si assesta a 6.224;

Friuli Venezia Giulia: i 21 nuovi positivi fanno salire il totale a 2.903;

Abruzzo: il totale aumenta di 29 casi e si porta a 2.832;

Puglia: 31 malati in più 3.912 il totale;

Umbria: per effetto dei 3 nuovi infetti il totale si porta a 1.366;

Bolzano: la provincia autonoma riscontra oggi 20 contagi nuovi e portano il totale a 2.476;

Calabria: i 9 nuovi contagi, fanno aumentare il totale a 1.088;

Sardegna: sull'isola i 14 nuovi positivi al Coronavirus

Valle d'Aosta: in 24 ore nessun nuovo contagio e il totale si assesta a 1.100;

Provincia autonoma di Trento: 62 nuovi casi 3.838 il totale;

Basilicata: i nuovi casi oggi sono 1 e il totale sale a 361;

Molise: oggi si registrano 5 nuovi casi e il totale regionale sale a 292, confermandosi la regione meno colpita.

Aggiornamento sulla situazione in Europa e nel resto del Mondo

Sono ormai 2.900.000 i casi accertati di coronavirus al mondo.

Nella giornata del 24 aprile sono stati registrati ben 105.000 nuovi positivi, il numero più alto dall’inizio dell’epidemia. I morti hanno superato la drammatica soglia dei 200.000, di cui 7.000 nelle ultime ore. I malati gravi restano intorno al 3% del totale (58.000) mentre i guariti sono 812.000 circa. Negli Stati Uniti si è registrato un boom di casi (38.000 in un giorno). In Europa, torna a crescere il numero di vittime e casi in Spagna ed Inghilterra. In Sud America ed America Centrale, oltre al Brasile, preoccupano Ecuador, Messico e Perù.

In Africa, fortunatamente, i contagi crescono in modo contenuto, così come in Asia. Brutta situazione in Russia, che si conferma per il decimo giorno consecutivo tra i paesi con maggiori numeri giornalieri. Sotto controllo invece la situazione in Oceania.

Stati Uniti: oltre 925.000 casi di Covid-19 e più di 52.000 decessi;

Spagna: superati i 220.000 positivi e i morti sono quasi 23.000;

Francia: il coronavirus ha causato 160.000 malati e 22.500 vittime;

Germania: 155.000 casi confermati e 5.800 morti;

Regno Unito: superati i 143.000 casi, mentre i decessi sono 20.000;

Turchia: 105.000 malati e 2.600 morti per Covid-19;

Iran: quasi 90.000 casi accertati e 5.650 vittime;

Cina: sono 82.816 i casi di coronavirus ufficializzati, con 4.632 vittime;

Russia: 75.000 positivi al Covid-19 e 681 morti accertati;

Brasile: 54.000 casi e 3.700 vittime.

Il nuovo conteggi dei casi in Sud America ha portato ad attribuire all’Ecuador ben 11.000 positivi in più rispetto ai calcoli precedenti.

In Belgio e Messico si confermano anche oggi più di 1.000 nuovi malati. In Qatar si registrano ben 800 casi in 24 ore, mentre a Singapore il contagio è in frenata a 600.