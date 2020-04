Durante una diretta streaming trasmessa il 4 aprile, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha illustrato i punti principali del Piano Socio-Economico che sarà messo in atto dalla Regione per fronteggiare la crisi causata dall'emergenza coronavirus.

Sono stati stanziati oltre 604 milioni di euro, e tra le misure principali da attuare si prevedono: un contributo alle famiglie con disabili, l'aumento delle pensioni sociali per due mesi e un sostegno finanziario alle imprese commerciali.

Le principali misure assunte dalla Regione

Il Piano Economico approntato dalla Regione Campania punta a fornire un contributo economico più consistente soprattutto alle famiglie in cui sono presenti disabili affetti da patologie non gravissime. Le pensioni sociali minime saranno portate a 1.000 euro per le due mensilità interessate dalla crisi (aprile-maggio oppure maggio-giugno). Sarà poi erogato un contributo pari a 500 euro per i nuclei familiari in difficoltà e con figli al di sotto dei 15 anni con reddito non superiore a 20.000 euro.

Invece spetteranno 300 euro alle famiglie con reddito fino a 35.000 euro.

Alle imprese commerciali, industriali e manifatturiere, verrà riconosciuto un bonus di 2.000 euro. Al comparto turistico verranno affidati circa 30 milioni di euro per sostenere i lavoratori stagionali impiegati nelle attività alberghiere ed ex alberghiere.

Tutte le misure che verranno messe in atto a favore delle politiche sociali potranno basarsi su circa 270 milioni, fondi che andranno a favore delle fasce sociali più deboli.

Un aiuto consistente andrà anche agli immigrati insediati nelle zone di Castel Volturno e del Basso Sele.

Infine, sempre per le famiglie con figli minori fino all'età di 15 anni, saranno disponibili dei contributi che permetteranno loro di acquistare strumenti informatici utili allo svolgimento delle attività didattiche a distanza.

L'aumento delle pensioni sociali

Tra i vari provvedimenti elencati nel Piano Economico della Campania, uno dei più importanti e immediati sarà quello relativo all'aumento delle pensioni sociali.

Un sostegno straordinario di cui beneficeranno i titolari di questo tipo di trattamento pensionistico e degli assegni sociali che normalmente ammontano a 497 euro. Sarà l'Inps ad erogare in maniera diretta a questi cittadini i restanti 503 euro messi a disposizione dalla Regione, per far sì che nei mesi di aprile-maggio (o di maggio-giugno, qualora non ci fossero i tempi tecnici per intervenire nell'immediato) un importo mensile pari a 1.000 euro.

Sono previste anche misure di sostegno per la casa con contributi per l'affitto sia per abitazioni private che per locali commerciali e aiuti per chi ha un mutuo sulla prima casa.

Le parole di Vincenzo De Luca

Il Presidente della Regione Campania, nel corso della sua diretta streaming in cui ha illustrato il piano di sostegno della Regione, ha evidenziato che questo enorme sforzo economico rivolto a tutte le persone colpite dalla crisi economica legata a questo momento difficile, non servirà a nulla se non si uscirà al più presto dalla stato di emergenza.

Per questo motivo ha esortato, ancora una volta, i cittadini campani ad osservare comportamenti rigorosi, al fine di arginare la diffusione del contagio. "Solo in questo modo si potrà cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel", ha chiosato De Luca.