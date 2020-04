Mentre gli scienziati sono al lavoro ormai da mesi per cercare di garantire, nel più breve tempo possibile, il vaccino contro il coronavirus, dal Trentino Alto Adige, e precisamente da Ortisei in Val Gardena, arriva in questi giorni la notizia che circa il 50% della popolazione avrebbe sviluppato gli anticorpi contro Sars-CoV2, una simil-immunità quindi. Artefice di questa scoperta è un medico, già colpito dal virus, il cui nome è Simon Kostner. Il tutto è stato rilevato grazie all'uso di test sierologici, creati per misurare la presenza di anticorpi nel sangue della persona e sapere, così, se è stata contagiata dal virus, anche se rimasta asintomatica.

Va precisato che questo tipo di test non è usato in fase diagnostica perchè, non rivelando il virus ma i suoi anticorpi, da risultati concreti solo a partire da 10-12 giorni dopo il contagio. Non sono quindi strumenti sostitutivi del tampone, ma paralalli ed utili, come in queto caso, a scoprire chi ha già avuto il virus, anche in maniera asintomatica.

Il Dottor Simon Kostner volontario per la comunità

Simon Kostner è stato colpito in maniera molto dura dal Coronavirus, ma è risultato poi completamente guarito.

Tornato in salute, ha deciso di mettersi al servizio della comunità come volontario, effettuando dei test sierologici sulla popolazione di Ortisei. Questi esami, che vengono fatti nel centro di salute e benessere dell'Hotel Balance, dove Kostner si trova come ospite, sono stati acquistati nel numero di mille dallo stesso proprietario della struttura ricettiva, Klaus Sanoner. I primi test sono stati eseguiti sul personale che lavora nell'albergo, poi Kostner ha deciso di estenderli a tutti gli abitanti di Ortisei, chiedendo un contributo di 30 euro per chi volesse farlo.

Ad aiutare il dottore nella sua ricerca ci sono altri due medici e una infermiera.

I risultati degli esami di Kostner

I risultati degli esami sul coronavirus sui cittadini del paese della valle altoatesina, hanno prodotto esiti sorprendenti: i test sono stati effettuati su oltre 450 persone, con un'età media compresa tra i 20 e i 59 anni. Il 49% di tutti coloro che si sono sottoposti all'esame è risultato positivo al virus, ma circa i due terzi di questo totale hanno spiegato di non aver mai avuto sintomi.

Quindi la maggior parte di queste persone è entrata effettivamente in contatto con il Sars-Cov2, senza tuttavia sviluppare la malattia Covid19. Un dato che risulta comunque estremamente interessante in vista della fase 2 anche se, visti i numeri ancora esigui, non si può usare come "bussola" per l'intera nazione.

I test continuano ad Ortisei

La crociata del dottor Kostner continua visto che, ad Ortisei, ogni giorno vengono effettuati cento esami sui cittadini che lo richiedono. ''Alla fine della prossima settimana contiamo di terminare con i test'' ha affermato Kostner intervistato da Dolomiten, un quotidiano locale.

Inoltre, il dottore ha anche un'altra teoria che riguarda tutta la Val Gardena. Sostiene infatti la possibilità che in tutta la zona ci sia un alto numero di persone che hanno sviluppato gli anticorpi per il virus: "Si suppone che a Selva gli immuni siano ancora di più che ad Ortisei'', ha concluso il dottor Simon Kostner.