Un discorso della regina Elisabetta è un evento straordinario che ferma l'intero Regno Unito ed incuriosisce il mondo intero. La sovrana, nella serata di domenica 5 aprile, ha parlato per quattro minuti ma sono bastati per rendere le sue parole storiche.

La regina Elisabetta II si è rivolta ai suoi sudditi coinvolti nell'emergenza dei contagi da Coronavirus con un messaggio registrato nei giorni scorsi nel Castello di Windsor. Il virus nel Regno Unito ha causato oltre 3.000 morti e 33.000 contagi tra cui personaggi illustri come il principe Carlo (figlio della regina) e il premier Boris Johnson.

L'aumento esponenziale dei contagi crea allarmismo e preoccupazione tanto che la sovrana ha ritenuto necessario tranquillizzare la Nazione.

Il discorso della Regina

Elisabetta II è apparsa in ottima salute ed ha parlato per qualche minuto infondendo tranquillità e serenità ai sudditi. La sovrana ha ammesso di rendersi conto che questo è un momento denso di preoccupazioni sia per quanto riguarda la salute che per la situazione economica. Elisabetta ha, poi, ringraziato tutto il personale NHS (il sistema sanitario britannico) e coloro che continuano a lavorare per garantire i servizi essenziali.

I ringraziamenti sono andati avanti con un riconoscimento dell'impegno di quanti stanno seguendo le indicazioni diligentemente stando a casa in modo da proteggere le persone vulnerabili. La sovrana ha anche ricordato che nel 1940, insieme a sua sorella, aveva già parlato ai sudditi da Windsor rivolgendosi direttamente a quelli che, allora, erano dei bambini come lei e che erano stati evacuati dalle loro case per la sicurezza durante la guerra.

La regina ha terminato il suo discorso chiedendo di pensare che torneranno giorni migliori e che si potrà tornare a stare con i propri amici e famiglie: "ci rincontreremo".

Elisabetta II, che sta per compiere 94 anni (il prossimo 21 aprile), è tornata a vivere nel castello di Windsor insieme al marito Filippo. I due vivono in due parti del palazzo molto lontane tra loro ma si ritrovano per consumare insieme i pasti.

Lo straordinario discorso alla Nazione: è il quinto in 68 anni

Che la sovrana d'Inghilterra si rivolga direttamente ai suoi sudditi è un evento molto raro: in 68 anni di regno, infatti, Elisabetta II ha parlato in un discorso ufficiale solo quattro volte (escludendo i messaggi di rito di dicembre per augurare un sereno Natale). Il primo discorso si è tenuto nel 1991 in occasione della guerra del Golfo: le truppe erano impegnate nell'operazione 'Desert Storm' e la regina rivolse loro una preghiera.

La sconvolgente e improvvisa morte di Lady Diana, nel 1997, è stato il secondo momento dello 'speech' regale: dopo le esequie della principessa Diana la regina le ha rivolto parole commoventi in un discorso senza precedenti.

Il terzo discorso è avvenuto, invece, nell'ambito del ricordo della regina Madre, nel 2002, quando la donna morì a 101 anni di polmonite. L'ultima apparizione in TV di Elisabetta è datata 2012 quando la sovrana celebrò i 60 anni di regno.