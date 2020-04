Una tragedia è successa nella notte a Napoli, in zona Capodichino: un poliziotto di quasi 37 anni, Pasquale Apicella, mentre, insieme a un collega, si recava con la volante sul posto in cui era in corso un furto, si è scontrato violentemente con la vettura dei banditi in fuga. Il soccorso dell'ambulanza e il trasporto in ospedale non sono purtroppo serviti, e l'agente è deceduto.

Le prime ricostruzioni della vicenda

A quanto si apprende dalle prime ricostruzioni della vicenda l'agente in servizio presso la Polizia di Stato di Secondigliano, è intervenuto insieme conseguentemente la segnalazione di tentativo di furto ai danni del bancomat della filiale del Credit Agricole, ubicata in via Abate Minichini, in zona Capodichino.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, i tre ladri erano già in fuga, e la pattuglia degli agenti si è scontrata con l'autovettura dei banditi, riconosciuta come un'AudiA4, che viaggiava in senso opposto. I malviventi avevano infatti imboccato via Calata Capodichino in contromano, strada dalla quale stava arrivando la macchina della polizia. Dalle immagini della volante distrutta, si evince quanto l'impatto sia stato violento, causando la morte del poliziotto trentasettenne. Il collega di Pasquale Apicella è, invece, stato solo ferito e non sarebbe in pericolo di vita.

Due rapinatori in ospedale, il terzo fuggito

La chiamata che avvisava del tentativo di furto è arrivata al 113 attorno alle 4 del mattino: una pattuglia è subita accorsa sul posto. Proprio nel tentativo di fuga, la macchina dei fuggitivi ha urtato violentemente quella della Polizia su cui viaggiava l'agente che poi è deceduto.

Nello stesso scontro, sono rimasti feriti anche due rapinatori, che adesso si trovano piantonati costantemente dalle forze dell'ordine in ospedale.

Si tratta di due uomini alloggiati presso un campo Rom del napoletano. Un terzo bandito è, invece, riuscito a fuggire, e sono in corso tutte le ricerche necessarie per cercare di catturarlo.

Il cordoglio del Presidente del Senato Elisabetta Casellati

Sulla disgrazia avvenuta nella notte in Campania, si è espresso subito anche il Presidente del Senato Elisabetta Casellati, manifestando cordoglio alla Polizia di Stato e ai familiari dell'agente rimasto ucciso: 'Un tragico episodio che ci ricorda una volta di più quanto importante e prezioso è il lavoro che le nostre forze dell'ordine svolgono quotidianamente sulle strade'.