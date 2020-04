Un episodio davvero curioso è accaduto a Castano Primo, piccolo comune milanese non distante dall'aeroporto di Malpensa. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un gruppo di sei pensionati di età compresa tra i 65 e i 75 anni, si è riunito in un boschetto nei pressi del canale Villoresi per giocare a briscola. Come è risaputo, in questo periodo è vietato spostarsi da casa, salvo per necessità urgenti, in quanto il mondo intero sta facendo i conti con la pandemia provocata dal nuovo coronavirus.

Tra l'altro i soggetti che hanno evaso le misure restrittive imposte da Governo rientrano anche nelle cosiddette categorie a rischio, in quanto il patogeno polmonare colpisce soprattutto le persone più anziane. La scoperta è stata fatta da un comune cittadino che ha udito imprecazioni varie e bestemmie provenire dalle vicinanze del canale. Quest'anonima persona ha visto che nel bosco si erano riuniti gli anziani, per cui ha chiamato subito la Polizia Locale, che è giunta in breve tempo sul posto.

Un piano logistico perfetto

Secondo quanto riferisce Il Fatto Quotidiano pare che i pensionati abbiano escogitato un piano a dir poco perfetto per organizzare la partita a briscola. Al mattino sul presto hanno trasportato nel boschetto tavoli e siede, poi hanno trovato una scusa per uscire da casa, dicendo ai famigliari che stavano uscendo per dei servizi urgenti, come per andare dal medico o per mettersi in coda per fare la spesa.

Un altro punto preso in considerazione dagli anziani sono stati i controlli delle Forze dell'Ordine: proprio per questo ognuno di loro ha raggiunto il luogo dell'appuntamento tramite strade non trafficate e teoricamente prive di controlli. Una volta che i tutti i presenti sono giunti lungo il canale Villoresi la partita ha avuto inizio, ma, come già detto in precedenza, non è durata moltissimo.

I soggetti non sarebbero stati multati

I Vigili Urbani, una volta giunti presso il boschetto in questione, hanno chiesto ai sei pensionati che cosa ci facessero fuori da casa senza un giustificato motivo. Gli agenti hanno sorpreso il gruppo che era seduto gomito a gomito e nessuno di loro indossava le classiche mascherine di protezione.

Ai pensionati è andata tutto sommato bene, in quanto - secondo Il Fatto Quotidiano - gli agenti hanno comminato loro soltanto una semplice ramanzina. Mentre secondo quanto scrive Repubblica i soggetti non sono stati multati perché gli agenti della Polizia locale non li hanno colti materialmente sul fatto.

I soggetti comunque hanno fatto subito rientro presso i propri domicili. Rimane basito il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, il quale ha dichiarato che non è assolutamente normale quanto successo presso il canale Villoresi. La zona adesso è stata completamente transennata.

Al tempo del Coronavirus qualcuno ne approfitta anche per andare a trovare il proprio partner. Negli scorsi giorni infatti i carabinieri di Cornaredo, sempre nel milanese, hanno beccato un giovane di 25 anni residente a Vittuone, il quale era andato a trovare la sua ragazza. Sarebbe andato tutto a bene se il ragazzo, dopo un pomeriggio insieme alla sua amata, non si fosse fermato in centro a sorseggiare una birra e a fumare una sigaretta: per lui, che ha confessato senza esitazioni, è scattata una denuncia.