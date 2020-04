Da Acilia, borgata di Roma, arriva la cronaca di una disavventura capitata ad un giovane papà, Daniele Borrelli. Uscito di casa a tarda sera per prendere la pizza alla moglie incinta è stato fermato, nell'ambito dei controlli territoriali volti al contenimento del Coronavirus, e multato di 533 euro. La notizia è stata resa noto da Fanpage (che ha pubblicato anche una foto del verbale). Solo qualche giorno fa, sempre nella capitale, era stata sanzionata una dottoressa, in prima linea contro il Covid-19 al Policlinico Gemelli, che si era ritrovata con l'auto in panne.

Le pizze d'asporto e la multa da 533 euro

Organizzare la quotidianità, ai tempi del coronavirus, è difficile per tutti. Figuriamoci per una giovane coppia che si appresta a diventare genitore. Così, come ha raccontato Daniele Borrelli, il 2 aprile per lui e la moglie (che avrebbe partorito l'indomani) era stata una giornata caotica e piena di problemi.

Intorno alle 22.30, si sono resi conto di non aver nulla in frigo e per "risolvere" la cena Daniele ha chiamato una pizzeria vicino la loro abitazione di Acilia per domandare se potevano fare "due pizze al volo".

Il pizzaiolo, dopo avergli comunicato che era ormai ora di chiusura, ha provato a venirgli incontro chiedendogli di passare a ritirare l'asporto. Ovviamente, il giovane ha accettato quello che gli sembrava un giusto compromesso.

"La pizzeria è proprio dietro casa - ha precisato Daniele - e sono andato a prendere le pizza, di corsa, con la macchina". Al ritorno però, è stato fermato dai carabinieri.

L'uomo ha provato a spiegare la sua "situazione d'emergenza", ma i militari dell'Arma non hanno voluto sentire ragioni ed hanno elevato una multa di 533 euro.

'Come farò a pagare la multa?'

Daniele non ha immediatamente raccontato quanto gli è capitato: il giorno seguente, infatti, è diventato padre di un bambino ed ha preferito aspettare qualche giorno. A Fanpage, il giovane, ha riferito di essersi rifiutato di firmare il verbale della contravvenzione.

Poi, ha aggiunto: "Non sono nemmeno entrato in pizzeria: per evitare qualsiasi contatto non sono nemmeno sceso dalla macchina". "È una delle cose più assurde che mi siano mai capitate - ha commentato amareggiato - Al di là della multa, infatti, punirmi solo perché sono uscito per prendere una pizza ad una donna incinta è una cosa grave".

Daniele è anche preoccupato per la questione economica. La sanzione di 533 euro inciderà pesantemente sulle già ristrette finanze della famiglia; in questo momento di emergenza sanitaria, Daniele, infatti si è ritrovato in cassa integrazione: "In casa stiamo con uno stipendio solo ed un bimbo appena nato: come possono pretendere che riesca a pagare?".