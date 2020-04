Un episodio davvero curioso si è verificato qualche giorno fa al rione Centocelle di Roma, dove una signora di 60 anni è stata beccata dai carabinieri della stazione di Cinecittà fuori dalla sua abitazione senza giustificato motivo. La donna non ha rispetto il decreto del Premier Giuseppe Conte relativo al contrasto della pandemia provocata dal nuovo Coronavirus. Quando i militari dell'Arma l'hanno fermata in piazza dei Gerani le hanno subito chiesto il motivo per cui era uscita da casa. La donna, credendo di essere regola, ha fatto vedere ai carabinieri la sua tartaruga.

"È il mio animale da compagnia" - ha riferito la donna agli agenti. Purtroppo il motivo non era sufficientemente valido per essersi allontanata dal suo domicilio e per questo è stata multata per inosservanza del decreto ministeriale anti Covid-19.

La signora ha chiesto perché non si potesse portare a spasso la tartaruga

Quando i carabinieri le hanno comunicato che dovevano comminarle una multa abbastanza salata, la signora ha chiesto come mai non potesse portare in giro l'animale. Il decreto anti pandemia consente alle persone di uscire nei pressi della propria abitazione solo se si portano i propri cani a fare i relativi bisogni.

Alla richiesta della certificazione da parte degli agenti, la 60enne ha dichiarato di non averla, ma ha comunque fornito sin da subito la giustificazione per la quale si trovava fuori da casa. Il rettile era comunque regolarmente detenuto, per cui per la donna non sono scattati ulteriori provvedimenti. In questi giorni sono veramente tantissimi i controlli da parte delle Forze dell'Ordine in tutta Italia: l'obiettivo è quello di scoraggiare dei comportamenti che potrebbero nuocere alla salute collettiva.

La notizia della signora che portava a spasso la tartaruga è diventata immediatamente virale e si è diffusa sia sulla rete che suo social ,media.

Misure restrittive fino al 3 maggio

Le attuali misure restrittive introdotte dal Governo dureranno fino al prossimo 3 maggio. Nei prossimi giorni l'Esecutivo, sotto la direzione anche del comitato tecnico-scientifico, si riunirà per poter decidere le modalità con cui si dovrà partire nella cosiddetta "fase 2", ovvero quella di convivenza con il virus.

Fino a nuovo ordine quindi la gente potrà muoversi da casa solo per urgenti necessità, come per andare a fare la spesa, recarsi dal medico o in farmacia. Ogni altro spostamento deve essere giustificato. Lo sport all'aria aperta lo si può praticare sono nei pressi della propria abitazione. Sono molte le persone che in questo periodo stanno violando pedissequamente le regole imposte da Palazzo Chigi, e per poter uscire dal proprio domicilio trovano le scuse più disparate e talvolta molto originali, proprio come accaduto a Roma.