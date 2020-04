Luciana Martinelli, insegnante di lingue 27enne, è scomparsa dalla sua abitazione di Roma (quartiere Pietralata) la notte tra il 3 ed il 4 aprile. Dopo due settimane, il suo corpo, è stato rinvenuto nel fiume Tevere. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza, ma diversi interrogativi rimangono aperti. Questa sera, mercoledì 29 aprile, il noto programma Rai "Chi l'ha visto?" tornerà sul caso di Cronaca Nera.

La scomparsa di Luciana Martinelli

Luciana Martinelli, insegnava lingue straniere ai bambini, ma adorava gli animali e, per questo, era volontaria al canile della Muratella di Roma.

Negli ultimi mesi, per dedicarsi meglio alla sua grande passione, si era iscritta ad un corso per diventare istruttrice cinofila. Forse, però, il suo infinito amore per i cani, non era veramente compreso in famiglia. Infatti, proprio a causa dei suoi amici a quattro zampe, poche ore prima di scomparire ,aveva avuto un litigio con la sorella Orietta.

Si è trattato, semplicemente, di una banale divergenza, ma Luciana, fragile ed incline alla depressione, potrebbe aver vissuto quello screzio come un dramma.

La giovane, infatti, poche ore più tardi, si è allontanata e nessuno l'ha più vista. Solo un suo amico avrebbe ricevuto, nel cuore della notte, un suo messaggio.

Luciana Martinelli è morta il giorno della scomparsa

Il corpo, ormai senza vita, di Luciana Martinelli è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di domenica 19 aprile nelle acque del fiume Tevere. A notarlo, e a dare l'allarme, alcuni passanti che si trovavano all'altezza di Ponte Vittorio (sul lungotevere dei Fiorentini), non lontano dall'ospedale di Santo Spirito, a due passi da Castel Sant'Angelo.

L'autopsia, eseguita presso l'istituto di medicina legale di piazzale del Verano, sempre a Roma, ha stabilito che Luciana Martinelli è morta poche ore dopo essere scomparsa. Sul suo corpo, nono sono stati riscontrati segni di violenza, ma tanti dubbi rimangono ancora da sciogliere.

Il caso di Luciana Martinelli a 'Chi l'ha visto?'

Nelle scorse settimane, il programma tv condotto ogni mercoledì sera da Federica Sciarelli ha dedicato ampio spazio alla scomparsa di Luciana Martinelli.

In redazione, dopo l'appello lanciato dai familiari della 27enne, erano giunte numerose segnalazioni (rivelatesi, alla luce, dei risultati dell'esame autoptico, infondate).

Questa sera, "Chi l'ha visto?", tornerà ad occuparsi del caso (sul quale continuano ad indagare anche i carabinieri dl comando di Montesacro). Infatti, a dieci giorni dal ritrovamento del corpo, troppe domande rimangono senza risposta. Non è chiaro, ad esempio, se l'insegnante di Pietralata, abbia incontrato qualcuno che le ha fatto del male oppure se, in preda allo sconforto si sia gettata nel fiume Tevere. Luciana, come già accennato, stava vivendo un periodo molto difficile e le rigide misure per il contenimento del coronavirus, secondo alcuni amici, avrebbero peggiorato la situazione.

Inoltre, ad oggi, non è stata ritrovata la borsa della giovane. Qualcuno l'ha presa oppure è stata, semplicemente, trascinata via dalla corrente? La Volkswagen Up di colore nero della 27enne, invece, è stata rinvenuta, con le chiavi ancora all'interno, in un parcheggio nei pressi del circolo Canottieri Lazio (in lungotevere Flaminio, 34), non lontano dalla scuola dove insegnava. È stata lei a lasciarla lì o qualcuno l'ha portata in un secondo momento?