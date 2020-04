Salerno, la notte ha visto un folle inseguimento da parte dei Carabinieri nei confronti di un giovane che non si è fermato all’alt. A bordo di una Toyota Yaris, il giovane, residente a Vietri sul Mare, era diretto verso Salerno. All’altezza del Baia Hotel non si è fermato all’alt dei Carabinieri, che erano lì per i controlli riguardo le norme vigenti in merito al CoVid19. I militari sono subito partiti all’inseguimento che li ha portati prima all’altezza del Lungomare Trieste, poi nei piccoli vicoli del centro storico.

È stato bloccato e subito identificato. Il ragazzo, sfuggito alla quarantena, è risultato minorenne e senza patente, è stato sanzionato e denunciato.

Il giovane, minorenne, voleva recarsi dalla fidanzata per un saluto

Arrivato in città, il ragazzo, inseguito dai Carabinieri da Vietri sul mare fino a Salerno, si è trovato intrappolato tra i vicoletti del Centro storico, all’altezza di via dei Mercanti, centro di movida in un sabato qualunque. Il ragazzo per la corsa, ha poi perso il controllo dell’auto prima sbattendo contro un muro, poi contro un altro veicolo in via Portacatena.

I Carabinieri hanno subito individuato il ragazzo, che si è poi scoperto essere anche minorenne. Ha poi raccontato di aver preso la macchina del compagno della madre, senza riferirlo, per recarsi dalla fidanzata, per un saluto. È stato prontamente denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato con una multa salata per aver violato le norme riguardo l’emergenza Coronavirus, per limitare il contagio.

Continuano i controlli serrati in Campania

L'impatto, che non è stato molto forte, è riuscito ad arrestare la folle corsa. Il minorenne, infatti, non ha riportato nessuna ferita grave. Non è il primo episodio di violazioni delle norme anti contagio nella regione del centro sud. Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, ribadisce l’importanza di rimanere a casa e di rispettare le norme. In tutta Italia, i sanzionati per le inosservanze sulle norme vigenti salgono a quasi 10mila in un giorno, come riporta l’Ansa. I Carabinieri fanno sapere che continuano i controlli serrati su tutto lo stivale, anche di notte, soprattutto in questa settimana che precede Pasqua.

È importante come non mai in questo momento seguire tutte le norme per contenere il contagio. Questa è una settimana molto importante per tirare tutte le somme, in attesa del 13 aprile. Fino a questa data sono infatti previste le norme di contenimento. Non sono però escluse ulteriori proroghe delle norme vigenti, infatti anche se il numero di contagi è in calo, le misure contenitive rimangono valide fino a nuove disposizioni.