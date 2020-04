I carabinieri della compagnia di Taranto comunicano di aver sanzionato una giovane coppia del posto che si era appartata in un'autovettura dietro ad un centro commerciale, sede di un nota catena di supermercati. Secondo quanto riferisce la stampa locale, i due, violando l'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al contagio da Coronavirus, hanno raggiunto la zona isolata in questione furtivamente. La pattuglia si trovava a passare da lì proprio per i controlli anti contagio e i militari non hanno potuto fare altro che avvicinarsi all'auto per vedere che cosa stesse succedendo.

Una volta pizzicati, i due amanti non hanno saputo dare delle giustificazioni valide per la loro presenza in quel punto. Constatato quindi che erano fuori da casa senza un giustificato motivo i carabinieri non hanno potuto far altro che comminargli una sanzione salatissima.

Fermato un altro ragazzo diretto verso casa della fidanzata

Sempre a Taranto, nel corso dei controlli atti a contrastare il Coronavirus, gli agenti dell'Arma hanno fermato un altro giovane ragazzo che aveva violato le regole imposte dall'Esecutivo.

Dalle pagine online del Quotidiano di Puglia si apprende che un soggetto è stato fermato in auto nel centro della città con una busta della spesa. I carabinieri anche in questo caso hanno provveduto a verificare se realmente l'automobilista si trovasse fuori dal proprio domicilio per necessità, ma è stato lui stesso a dichiarare che stava portando la spesa a casa della sua fidanzata. Anche in questo caso è stata immediata la sanzione.

In queste ultime settimane i controlli delle Forze dell'Ordine sono particolarmente intensi su tutto il territorio nazionale, in quanto ancora molta gente cerca di evadere le restrizioni imposte dal Governo per evitare il contagio. I controlli saranno particolarmente serrati in questo weekend di Pasqua e nel giorno di Pasquetta, questo in modo da evitare che le persone facciano scampagnate al mare o in montagna, assolutamente proibite.

Tanti i gesti di solidarietà delle Forze dell'Ordine

Ma le forze di polizia in questi giorni non stanno soltanto elevando sanzioni alle persone indisciplinate, e i due casi sopracitati sono quelli più particolari individuati dall'Arma nel corso di questi controlli pasquali. Inoltre, prezioso e fondamentale è anche l'intervento delle Forze dell'Ordine nell'aiuto delle persone meno fortunate. I carabinieri di Taranto sono anch'essi in prima linea per distribuire i buoni-spesa alle famiglie bisognose ed in più di una circostanza hanno effettuato prelievi bancomat per conto di persone anziane. Accanto alle sanzioni elevate giornalmente ci sono anche numerose denunce di natura penale.