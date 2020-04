Un episodio curioso si è verificato oggi, 9 aprile, a Pescara dove un runner indisciplinato non ha rispettato le misure per contrastare la pandemia provocata dal nuovo Coronavirus. In questo periodo, infatti, è vietato fare sport all'aperto anche da soli e bisogna uscire dal proprio domicilio solo per fare la spesa o in farmacia. Insomma bisogna muoversi solo per necessità davvero certificate. L'uomo in questione ha pensato bene invece di mettersi la tuta, le scarpe da ginnastica e, approfittando della bella giornata di sole, è andato a fare una corsa sul mare.

Non aveva fatto i conti però con una pattuglia della Guardia di Finanza che si trovava proprio nei pressi del lungomare per i controlli del caso. Una volta avvistato il runner, un agente gli è andato incontro, ma lì è successo l'incredibile.

Lo sportivo è fuggito

Alcuni cittadini hanno assistito dai loro balconi alla scena ed hanno ripreso il tutto con il telefonino cellulare. Quando il runner si è visto braccato, prima ha fatto finta di niente, poi man mano che l'agente si avvicinava intimandogli di fermarsi accelerava il passo.

Ad un tratto, con uno scatto felino, si è messo a correre per tutta la spiaggia seminando di fatto il finanziere. Le Fiamme Gialle, però, non sono state di certo a guardare ed hanno chiamato i rinforzi. Nel frattempo lo sportivo era riuscito ad imboccare le strade della città. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online 'Il Pescara', l'uomo è stato bloccato poco dopo in via Carducci dalla stessa Finanza e dai Vigili Urbani.

A questo punto il soggetto non ha potuto opporre più resistenza per cui è stato portato in caserma per le formalità di rito. Il runner non aveva con sé neanche i documenti di riconoscimento. L'episodio è accaduto all'altezza dello stabilimento balneare "Sole Luna".

Adesso rischia una multa e una denuncia

Per il runner adesso non si mette affatto bene. Rischia infatti una multa salatissima per aver violato i decreti ministeriali in materia di contrasto al Covid-19, oltre ad una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, in quanto con la fuga ha tentato di sottrarsi al controllo.

Nel frattempo il video è diventato virale sulla Rete e sui social network. In questo periodo di restrizioni forzate non è raro che qualcuno decida di evadere dal proprio domicilio con le scuse o per i motivi più impensabili: si pensi ad esempio a quanto accaduto domenica scorsa a Castano Primo, vicino Milano, dove un gruppo di anziani è stato beccato in flagranza di reato mentre giocavano a briscola in un boschetto vicino ad una canale. I sei individui sono stati scoperti da un normale cittadino che ha udito le imprecazioni provenire dall'interno della zona verde. Dopo pochi minuti sono arrivati gli agenti della Polizia Locale che hanno mandato a casa gli anziani facendoli solo una severa ramanzina.