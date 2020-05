Tragedia all'alba di oggi 11 maggio a Fino Mornasco, in provincia di Como, dove improvvisamente è esplosa una villetta. La deflagrazione ha provocato una vittima: si tratta del 21enne Alessandro Fino. Sull'incidente stanno ancora indagando i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per capire che cosa abbia provocato il dramma. Inizialmente si era ipotizzato che l'esplosione potesse essere avvenuta per una fuga di gas, ma gli inquirenti starebbero indagando su alcuni hobby che la vittima aveva. Pare, infatti, che il 21enne avesse allestito una sorta di piccolo laboratorio chimico in cantina, dove conduceva alcuni esperimenti.

Secondo quanto dichiarato dalle autorità all'interno dell'abitazione sarebbero state rinvenute sostanze molte esplosive.

Il padre è riuscito a mettersi in salvo

In casa, insieme al ragazzo, c'era anche il padre, il quale sembra essersi reso conto che qualcosa non andava per il verso giusto. Secondo quanto raccontato dai vicini di casa si sono udite due esplosioni molto forti. A questo punto il papà del 21enne è uscito in giardino, riuscendo a mettersi in salvo e chiamando i soccorsi. "Sembrava un bomba di un carro armato" così ha raccontato un testimone alla stampa. Nessun'altra persona è deceduta o è rimasta ferita. La deflagrazione è stata molto forte, tanto che fuori dall'appartamento sono volate suppellettili e pezzi della stessa casa: lo testimoniano le immagini pubblicate sui media locali e nazionali.

Diversi residenti della zona sono attualmente sfollati e non hanno un posto dove dormire: per questo il comune di Fino Mornasco ha messo loro a disposizione degli alloggi. Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti anche gli artificieri, questo per verificare che non ci fossero più sostanze pericolose che potessero provocare altre esplosioni ma anche per mettere in sicurezza l'area.

Edifici vicini danneggiati

Alcuni degli edifici vicini sono stati danneggiati lievemente e su questi ultimi saranno eseguiti tutti i rilievi del caso. La notizia di quanto accaduto si è sparsa immediatamente nella piccola cittadina lombarda, destando sconcerto tra gli abitanti. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa triste vicenda.

Prima che l'esplosione danneggiasse in maniera definitiva la casa, pare che la giovane vittima sia stata vista affacciarsi da una finestra situata al primo piano dell'abitazione. Non si sa ancora con precisione quanto i familiari del 21enne fossero consapevoli della situazione. Le indagini sull'accaduto proseguono e chi indaga vuole fare assolutamente chiarezza.