Comincerà il 4 maggio prossimo la tanto attesa Fase 2, quella che ci porterà alla convivenza con il virus. Non sarà un pieno ritorno alla normalità, ma come ha detto questa sera il Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa, saranno allentate alcune delle misure restrittive imposte negli scorsi mesi per contenere il contagio da nuovo Coronavirus. La pandemia sta mettendo a dura prova tutto il mondo, ma per Conte gli italiani sono stati molto bravi a rispettare pedissequamente le regole imposte dall'Esecutivo.

"Se ami l'Italia, mantieni le distanze" - questa è una delle prime frasi usati dal Premier per introdurre il suo discorso volto all'illustrazione del nuovo Dpcm. Il Presidente del Consiglio ha sottolineato come, anche in questa fase, sarà obbligatorio rispettare il distanziamento sociale. Non saranno quindi consentiti assembramenti di ogni tipo: restano assolutamente vietati i party anche tra i giovani.

Sarà consentito andare a trovare i parenti

Nel nuovo Decreto varato dall'Esecutivo ci sono comunque delle novità importanti.

Sarà infatti consentito andare a trovare i parenti in un'altra abitazione, purché si mantengano le distanze e si usi sempre la mascherina. Conte anche su questo punto ha precisato che non si può sostare a casa dei famigliari per molto tempo, ne quindi si possono organizzare pranzi o cene che creino assembramenti. Gli spostamenti dovranno avvenire sempre all'interno della propria regione di residenza, non è consentito spostarsi da quest'ultima se non per validi motivi personali o di lavoro.

Regole ancora più stringenti sono state adottare per chi accusa febbre oltre 37,5 gradi: il soggetto che accuserà malesseri simili al Covid-19 dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio e avvisare subito il medico curante o l'autorità sanitaria. Sempre dal 4 maggio saranno consentiti gli allenamenti sportivi per gli atleti professionisti e non, mentre lo sport amatoriale (preferibilmente a livello individuale) lo si potrà praticare anche lontano dal proprio domicilio, pur nel rispetto delle distanze di sicurezza.

Bar e ristoranti potranno cominciare a lavorare ma solo con il servizio da asporto.

Consentite le cerimonie funebri fino ad un massimo di 15 persone

Cambiano anche le regole per i funerali in chiesa. Saranno consentite cerimonie funebri solo con la partecipazione dei famigliari, fino comunque ad un massimo di 15 persone. In questo frangente restano vietate le normali cerimonie religiose alla presenza dei fedeli. Il Premier ha poi anche parlato di quanto deciso in Europa in questi giorni, sottolineando di come il Recovery Fund sia uno strumento innovativo che offrirà ai Paesi più colpiti, come l'Italia quindi, di percorrere una strada di ripresa grazie alla solidarietà di ogni nazione che che fa parte della Unione Europea.

"Dovremo vigilare, monitorare costantemente, affinché la curva" del contagio non risalga e essere pronti per intervenire in modo tempestivo laddove la curva dovesse diventare critica" - così ha poi spiegato ulteriormente il Premier Conte, che ha poi concluso il suo intervento con queste parole: "Noi, con la squadra dei ministri, non ci tireremo indietro". Queste misure saranno valide quindi dal 4 maggio fino al 18 dello stesso mese.