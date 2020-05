Ieri, domenica 10 maggio, nella prima domenica della Fase 2, a Napoli tanta gente si è riversata in strada soprattutto sul lungomare di Mergellina tra via Partenope e via Caracciolo, ma quasi tutti rispettavano il distanziamento sociale e indossavano le mascherine. Tuttavia c'era anche una minoranza che è stata fermata perché non rispettava le regole. In particolare, qualcuno è stato multato per non aver indossato la mascherina o per essersi tuffato dagli scogli, o ancora per aver formato degli assembramenti.

Multate 123 persone per aver infranto le regole

La maggior parte delle persone sono uscite per un gelato o per comprare i fiori in occasione della festa della mamma.

Poi, ci sono stati diversi ragazzi che hanno approfittato dell'apertura dei bar per consumare qualcosa da bere. Ovviamente, si compra d'asporto e si consuma strada facendo per evitare assembramenti fuori dalle attività commerciali. Inoltre, i cittadini partenopei hanno passeggiato anche in via Toledo, piazza Dante e piazza del Plebiscito, ma a farla da padrone sono stati sicuramente i bambini accompagnati dai genitori che hanno ripreso alcuni dei loro spazi e attività, come giocare a pallone o girare in bicicletta.

Nonostante ciò, secondo quanto riportato da Repubblica.it, ci sono comunque stati diversi controlli da parte delle forze dell'ordine e della polizia municipale. In particolare, nella sola giornata di ieri più di 8500 persone sono state controllate sul rispetto delle norme anti Covid-19 e di queste 123 sono state multate e 6 denunciate.

Controlli al cimitero di Poggioreale e con i droni sul lungomare di Napoli

Nella città partenopea sono stati rafforzati i controlli in occasione della Festa della mamma, con posti di sorveglianza anche al cimitero di Poggioreale, in quanto c'era il rischio di assembramenti e così è stato. Infatti, nella giornata di ieri domenica 10 maggio, i cimiteri cittadini di Napoli e provincia sono andati in sofferenza sia per l'afflusso di persone che per la mancanza di personale, ancora non tornato tutto in servizio.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Invece, già nella giornata di oggi, lunedì 11 maggio, la situazione è migliorata, in quanto il Comune ha predisposto molti più operatori.

Inoltre, secondo quanto riportato da Fanpage.it: "Si continuano ad usare droni per controllare chi si tuffa infrangendo i divieti". Queste invece le parole del comandante Ciro Esposito al quotidiano online: "Abbiamo rilevato una folla di giovani e ragazzini, ma in questo caso ci vorrebbe più responsabilità da parte delle famiglie, in quanto con le nuove riaperture è necessaria una responsabilità da parte di tutti".

Poi, il comandante ha continuato dicendo: "I controlli sono orientati sull'uso di mascherine e gli assembramenti. Tutti vorrebbero tornare alla normalità, ma bisogna capire che non è ancora finita". Infine Ciro Esposito ha concluso dicendo che sono aumentati gli assembramenti, in virtù dell'attività motoria libera e la visita ai congiunti.