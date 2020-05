Il comico di Zelig John Peter Sloan si è spento all'età di 51 anni. Secondo quanto si apprende, il decesso sarebbe dovuto a una crisi respiratoria. L'attore viveva a Menfi, in Sicilia, e aveva conquistato il cuore degli italiani insegnando la lingua inglese in modo divertente. Lascia una figlia, Dhalissia.

Il comico John Peter Sloan si è spento a 51 anni per una crisi respiratoria

John Peter Sloan è scomparso all'età di 51 anni per una crisi respiratoria. L'attore soffriva di asma sin dalla nascita e nella serata di ieri, 25 maggio, ha avuto una crisi che non gli ha lasciato scampo. Intorno alle 21:00 si è reso necessario il suo ricovero in ospedale, ma questa volta, John non ce l'ha fatta.

L'attore britannico, originario di Birmigham, nel Regno Unito, si era trasferito in Italia agli inizi degli anni Novanta. Qui, aveva dato vita al suo progetto di insegnamento della lingua inglese in modo divertente: come spiegava nella sua biografia, la componente ludica era molto importante per lui. Nel 2007 la sua Arte è stata estesa al teatro, quando ha iniziato a creare alcuni spettacoli allo Zelig di Milano e in tutta Italia.

Successivamente, ha fondato nel 2011 la sua prima scuola nel capoluogo lombardo, per poi aprirne una seconda anche a Roma. È diventato famoso al grande pubblico grazie a numerosi programmi televisivi a cui ha preso parte, come Zelig, Quelli che il calcio, Report, Geppi Hour, Glob - L'osceno del villaggio e Andata e Ritorno.

L'attore e monologhista di Zelig aveva anche creato delle collaborazioni con diversi giornali e periodici, pubblicando dei Dvd, delle collane e dei manuali che riguardavano la lingua inglese.

I colleghi di John Peter Sloan hanno dato il triste annuncio su Facebook

Il comico John Peter Sloan è ricordato da molti anche per alcuni suoi litigi televisivi, in particolare quello con Vittorio Sgarbi era stato molto animato.

L'insegnante di inglese aveva postato solo tre giorni fa alcune foto sui social in cui mostrava lo studio di registrazione dove stava preparando i nuovi lavori e alcune immagini che lo ritraevano al mare. Nessuno avrebbe potuto immaginare la sua improvvisa scomparsa: a darne notizia sono stati i suoi colleghi attori.

L'amico Maurizio Combi lo ha descritto come "Una persona difficile, discutibile, tra le più intelligenti che abbia mai conosciuto" e poi ha aggiunto "Soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto". Herbert Pacton su Facebook ha ricordato in un post i molti momenti vissuti insieme a John: "Abbiamo riso cosi tanto lavorando fianco a fianco". "Oggi mi risuona la tua voce in testa, con gli occhi pieni di lacrime", ha scritto commosso l'attore.