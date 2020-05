John Peter Sloan, l'attore di Birmigham ma ormai italiano d'adozione, è deceduto improvvisamente a Menfi (Agrigento), luogo in cui viveva da quattro anni dopo il suo arrivo a Milano nel 1990. Al momento le cause del decesso sono sconosciute. La notizia è stata data dai suoi colleghi tramite alcuni post sui social. Sloan aveva portato in Italia un metodo alternativo per l'insegnamento della lingua inglese, in cui la parte ludica fa da colonna portante. Negli anni ha aperto tre scuole (a Milano, Roma e Menfi) e reso celebre il suo metodo d'insegnamento grazie alla pubblicazione di video e libri.

John Peter Sloan, deceduto improvvisamente nella città di Menfi

È deceduto improvvisamente a Menfi all'età di 51 anni John Peter Sloan, l'insegnante d'inglese conosciuto ai più anche per i suoi trascorsi in televisione. Sloan viveva in Sicilia dal 2016 e nella cittadina agrigentina aveva deciso di aprire la Sloan scuola d'inglese. Attualmente le cause del decesso sono sconosciute.

La notizia della sua scomparsa è stata data da alcuni sui amici e colleghi tramite le personali pagine social. L'attore Maurizio Colombi ha deciso di ricordarlo così: "Una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto“. Anche il suo amico e collega Herbert Pacton ha deciso di commemorarlo tramite la sua pagina Facebook: "Ti ho sempre voluto bene amico mio e ora ti devo dire addio.

Ti porterò sempre nel mio cuore".

L'arrivo in Italia nel 1990 e l'apertura a Milano della sua prima scuola d'inglese

John Peter Sloan, nato a Birmigham da madre inglese e padre irlandese, all'età di 16 anni lasciò il suo Paese per girare l'Europa con la sua band, i The Max, con cui arrivò a Milano nel 1990 per una serie di concerti.

Da quel momento si innamorò della città meneghina, al punto tale da aprire nel 2011 (in zona Loreto) la sua prima scuola d'inglese. Il suo metodo d'insegnamento, negli anni, ha rivoluzionato l'apprendimento della lingua inglese, in quanto alla parte teorica e pratica ne viene aggiunta una ludica, in cui alla base ci sono l'ironia e il divertimento.

Questa nuova metodologia, utilizzata anche da altri insegnanti, l'ha portato a espandere la propria attività non solo con delle scuole a Milano, Menfi e Roma, ma anche con la pubblicazione di libri e dvd, e con dei video disponibili sul web e la collaborazione con varie testate.

La sua carriera l'ha anche visto coinvolto nel mondo della comicità. È stato protagonista di alcuni spettacoli nel teatro Zelig di Milano, dove si è esibito con show educativi in inglese, ma sempre con la sua solita ironia.