Il bonus bicicletta varato dal Governo sta avviando una nuova era della bicicletta. Un mezzo riscoperto perchè sicuro in un momento nel quale occorrerà mantenere il distanziamento sociale. E, in un momento come questo, in cui è stato avviato un bonus mobilità per chi acquista biciclette e biciclette a pedalata assistita, è quanto mai basilare sapere come trasportare correttamente questi mezzi. Nel trasferimento dal negozio a casa ma anche per i successivi spostamenti. Il Corriere della Sera ha pubblicato una guida, per i meno esperti del settore, delle possibilità principali presenti sul mercato per un trasporto corretto della bicicletta, un mezzo che consente di muoversi da soli, limitare il pericolo di contagio e spostarsi senza produrre inquinamento.

Bagagliaio o portabici: le opzioni più diffuse per un trasporto corretto e sicuro

Se si è fatta la scelta della bicicletta come mezzo di trasporto sicuro, occorre arrivare preparati al momento dell'acquisto e del trasporto a casa. E, in vista di tutti i successivi spostamenti in auto. Come illustra Il Corriere, le possibilità per soddisfare ogni esigenza non mancano. La soluzione più classica è il portabici che si va ad agganciare al portellone posteriore della propria vettura. Questa soluzione ha il pregio di rendere più agevole il carico e lo scarico dei mezzi e oggi esistono modelli con tiranti e ganci che consentono anche di non rovinare la carrozzeria dell'auto. Naturalmente va collocato in modo adeguato onde evitare, in modo assoluto, perdite del carico durante la circolazione.

Un'altra possibilità corretta del trasporto di una bicicletta è quella di collocarla nel bagagliaio dell'auto. Questa scelta dà maggiori protezioni al mezzo in caso di viaggio in situazioni di maltempo o ad alte velocità, ad esempio in autostrada. Naturalmente questo tipo di trasporto non è possibile in ogni auto poiché legato alla dimensione del mezzo a 4 ruote e alla possibilità di ribaltare i sedili.

Un'idea che consente di guadagnare spazio è quella dello smontaggio delle ruote.

Altre soluzioni sono il portabici da tetto e da gancio da traino

C'è il portabici da tetto che è come un binario nel quale si può fissare la bicicletta. Esistono diversi modelli in commercio di questo prodotto. Naturalmente è un dispositivo singolo: per poter trasportare più biciclette contemporaneamente servono più dispositivi.

Infine c'è la possibilità del portabici per il gancio di traino. Se la vettura ha il gancio di traino, questa può essere un'ottima soluzione soprattutto se la necessità è quella di trasportare più biciclette. Ha il vantaggio di essere una soluzione molto stabile e pratica che rende molto semplice il carico e scarico.