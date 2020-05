Gigi Simoni si è spento oggi 22 maggio all'età di 81 anni: l'ex allenatore di Napoli e Inter era malato da tempo. Il mondo del calcio piange la perdita del "tecnico gentiluomo" che aveva conquistato la Coppa Uefa con l'Inter di Ronaldo e ottenuto in tutto sette promozioni in Serie A.

Simoni era nato a Crevalcore (Bologna) il 22 gennaio 1939.

Gigi Simoni si è spento a 81 anni: il mondo del calcio piange l'allenatore

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Gigi Simoni. L'ex allenatore dell'Inter era stato colpito da un ictus a giugno del 2019 mentre era nella sua casa in toscana di San Piero a Grado, in provincia di Pisa.

Trasportato d'urgenza all'ospedale Cisanello, nel reparto di terapia intensiva, Gigi Simoni è stato ricoverato fino a marzo scorso. A causa dei rischio della diffusione della pandemia, infatti, l'allenatore era stato trasferito nella sua abitazione. Le sue condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime ore e il tecnico è stato ricoverato all'ospedale di Lucca, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo.

La carriera da calciatore di Gigi Simoni lo ha visto esordire in serie B con il Mantova dopo le giovanili con la Fiorentina. In Serie A ha vestito le maglie di Napoli, Brescia, Genoa, Juventus e Torino.

Ma Simoni sarà ricordato in particolare come allenatore. Il punto più alto della sua carriera resta senz'altro l'esperienza all'Inter nella stagione 1997-98, quando la squadra era in corsa con la Juventus per vincere il campionato.

I nerazzurri avevano in rosa calciatori del calibro di Zamorano, Ronaldo e Zanetti: quella stagione è ricordata anche per il famoso fallo subito da Ronaldo da parte di Mark Iuliano non sanzionato, in occasione dello scontro diretto Juve-Inter. Quello scudetto alla fine lo vinse la Juventus, ma Simoni poté gioire con la sua squadra conquistando la Coppa Uefa contro la Lazio (vittoria 3-0 in finale a Parigi).

Pochi mesi dopo venne insignito anche della Panchina D'Oro. Un'altra soddisfazione professionale per l'ex calciatore e allenatore è stata la conquista del record del numero di promozioni dalla serie B alla serie A: ben sette, più una dalla Serie C1 alla serie B.

Addio a Gigi Simoni: l'allenatore gentile

Nella sua vita l'ex tecnico ha dovuto subire anche un grande dolore come la perdita di un figlio giovane e molte delusioni professionali, come quando fu esonerato dall'Inter a sette mesi dalla conquista della Coppa Uefa.

Appena saputo della sua morte, Massimo Moratti ha riconosciuto il suo grande valore affermando: "Gli è stato impedito di vincere un campionato che avrebbe assolutamente meritato".