Sono trascorsi ormai 50 giorni dalla scomparsa di Claudia Meini, la 40enne mamma di un bimbo ancora piccolo, che si è allontanata da Cascina, in provincia di Pisa, lo scorso 23 marzo. Il fidanzato Andrea Marcacci, nella speranza di riabbracciare la sua amata, nelle scorse ore ha condiviso un nuovo accorato appello su Facebook. Anche la trasmissione "Chi l'ha visto?", in onda ogni mercoledì sera su Rai 3, si sta occupando dell'inquietante caso di Cronaca Nera.

Nuovo appello del fidanzato di Claudia Meini

Nella giornata di ieri, martedì 12 maggio, Andrea Marcacci, fidanzato di Claudia Meini, ha postato un appello social completato da diverse foto della donna.

"Il tempo scorre e va avanti", ha spiegato su Facebook prima di precisare che ormai sono trascorsi più di 50 giorni da quando la sua compagna è scappata, in evidente stato confusionale, dall'abitazione dei genitori in via Walter Tobagi, nella frazione San Casciano. Claudia, secondo quanto ricostruito, stava attraversando un periodo particolarmente difficile: l'epidemia di coronavirus l'aveva profondamente destabilizzata e, la paura di poter contrarre il Covid-19, le aveva fatto perdere il controllo.

Al momento della scomparsa, come sottolineato da Andrea, la giovane mamma indossava solo un pigiama e delle ciabatte. Tuttavia, i suoi familiari non escludono che, dopo tutto questo tempo, possa aver trovato altri abiti da indossare.

Marcacci, che con Claudia condivideva un lavoro nel settore marketing e tanti progetti di vita comune, ha implorato aiuto e collaborazione. Con Elisa, la migliore amica della fidanzata, la Croce Rossa e la Pubblica Assistenza, ha anche provato a creare una sorta di "reticolato social" per sostenere l'attività investigativa e vagliare eventuali prove ed avvistamenti.

Tuttavia, ad oggi, Claudia Meini sembra essere un fantasma: nessuno, da quel lunedì 23 marzo, l'ha più vista né sentita.

Il corpo trovato in Arno

Sabato 25 aprile, nelle acque del fiume Arno, all'interno del territorio comunale di San Giuliano Terme (e, più precisamente in frazione Campo) il nucleo sommozzatori ha recuperato il corpo senza vita di una donna.

Ad oggi, però, anche per via del lockdown, non si hanno notizie in merito all'identificazione attraverso l'esame del Dna. Il cadavere in acqua da settimane, era irriconoscibile e si trova ancora presso l'Istituto di Medicina Legale di Pisa. Purtroppo, le sale settorie del Santa Chiara sono al momento interessate da dei lavori di adeguamento strutturale e, per questo, le autopsie vengono effettuate a Lucca. Il reparto di medicina legale, però, a causa dell'emergenza coronavirus, è oberato di lavoro.

Sebbene, in un primo momento si fosse azzardato che la donna rinvenuta potesse essere Claudia Meini (sembrava, addirittura, che si fosse trovata una corrispondenza con la sua dentatura), il fidanzato ed i genitori della donna non si vogliono rassegnare e, come testimoniano i tanti post su Facebook di Andrea, continuano a cercarla ed a aspettarla.