C'è un condominio a Torino, quello di corso Tortona angolo via Oropa a Torino, a due passi dal centro, che vive nel terrore più assoluto. Il 16 maggio 2020, infatti, il palazzo è stato preso di mira da uno sconosciuto che ha collocato e fatto esplodere una bomba carta all'interno del portone, distruggendo la cassettiera delle lettere, rovinando le pareti dell'ingresso di questo piccolo palazzo di inizio Novecento e rischiando di ferire gravemente una bambina che stava entrando nel portone, proprio mentre il criminale anonimo stava fuggendo.

"Lo hanno visto scappare dall'altro portone, quello lato garage, di via Oropa - racconta Alessandro Rinaldi, consigliere del condominio -.

Era ora di cena, la maggior parte delle persone stava mangiando o cucinando. Tutto ad un tratto si è sentita una forte esplosione, si è avvertito lo spostamento dell'aria, come un terremoto. Abbiamo chiamato la Polizia immediatamente e ci è stato risposto che se potevano sarebbero venuti perché tutte le pattuglie erano impegnate. Infatti, come temevamo, non è venuto nessuno. Siamo stati abbandonati. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma solo per miracolo perché, quando quest'uomo ha acceso la miccia della bomba carta, una bambina di 12 anni stava entrando nel portone e lui si era appena dato alla fuga".

Bomba carta, il malvivente e la bambina

Lo sconosciuto è entrato nell'atrio condominiale.

Ma una ragazzina entra in quel preciso momento. Disturba la sua operazione. Lui accende la miccia, getta l'ordigno sulla cassettiera e fugge via dalla parte opposta. Poi, l'esplosione. Un botto secco. I vetri tremano, la cassettiera delle lettere salta in aria, i vetri schizzano via e rovinano tutto il muro di fronte.

Paura e panico. Si pensa subito a feriti gravi. "C'era tantissimo fumo. Non si respirava e non si vedeva nulla. Davvero una spiacevole esperienza", racconta Francesca, condomina e psicologa che abita un condominio fatto pressoché da professionisti e pensionati. E un paio di studenti.

All'interno del palazzo, poi, sono riusciti a ricostruire le dinamiche della vicenda.

Lo sconosciuto si sarebbe introdotto nel palazzo dal lato di Corso Tortona citofonando ad una famiglia del secondo piano. La scusa è stata la più semplice: doveva mettere nella cassetta delle lettere qualcosa per un altro condomino del terzo piano, che in quel momento sembrava non rispondere. Aperto il portone, lo sconosciuto è rimasto indisturbato nell'atrio cercando di capire dove collocare meglio l'ordigno. Ma a quel punto è arrivata la bambina che ha messo la chiave nella serratura del portone. A questo punto, il malvivente ha acceso la miccia e ha gettato la bomba carta sulla cassettiera, fuggendo via dal portone che si trova dalla parte di via Oropa.