Da Sant'Angelo, frazione di Santa Maria di Sala (comune alle porte di Venezia), arriva una terribile notizia di Cronaca Nera. Una giovane mamma, 39enne, Viviana Golfetto è morta per un tumore incurabile scoperto solo due mesi fa. La donna, sposata da più di 10 anni, lascia due bambini ancora piccoli. Sempre in provincia di Venezia, a Concordia Sagittaria, nei giorni scorsi, è venuta a mancare per un male incurabile un'altra madre di famiglia: Franca Salvador, artista 53enne.

La scoperta della malattia

I familiari e gli amici di Vicky, così si faceva chiamare Viviana, fino all'ultimo avevano pregato e sperato in un miracolo.

Invece, il lieto fine, non è mai arrivato. La giovane mamma è morta ieri, venerdì 15 maggio, stroncata da un terribile tumore che non le ha lasciato scampo.

Secondo quanto si è appreso, Viviana, aveva scoperto di essere malata solo due mesi fa. Da qualche tempo, infatti, non si si sentiva in forma ed aveva deciso di sottoporsi ad una serie di accertamenti clinici per scoprire l'origine di alcuni problemi alla vista e all'udito. Intorno alla metà di marzo, in contemporanea con l'inizio del lockdown per il contenimento del coronavirus, i medici le avevano diagnosticato un tumore cerebrale.

La scomparsa di Viviana

Viviana, piena di vita e di passioni, aveva cercato di far fronte alla malattia con tutte le sue forze.

Purtroppo, nonostante le cure, la donna, ha dovuto lasciare il marito Paolo e i suoi figli ancora piccoli: un bimbo di 8 anni e una femminuccia di 4. Per dedicarsi completamente a loro, qualche anno fa, aveva lasciato il suo lavoro in un negozio di maglieria.

Vicky, figlia di un piccolo imprenditore di Santa Maria di Sala era molto conosciuta e apprezzata a Sant'Angelo (dove viveva in via Stradone) e la notizia della sua prematura scomparsa ha subito fatto il giro del paese, lasciando attoniti i tanti amici e conoscenti.

La donna, infatti, era molto attiva in parrocchia e nel sociale. Semplice, ma solare e schietta, la 39enne era una persona estremamente buona e altruista. "Viveva per la famiglia - ripetono tutti - Paolo e i figli erano tutto per lei e la sua dolcezza era tutta per il marito e i bambini". "Se qualcuno le domandava qualcosa - ha aggiunto un amico - lei faceva l'impossibile per aiutarlo e per trovare una soluzione al problema".

Vicky è stata generosa anche nella morte: prima di andarsene, infatti, ha espresso la volontà di poter donare gli organi e, nelle scorse ore, il marito, ha dato autorizzazione all'espianto.

In queste ore, in moltissimi si stanno stringendo, anche con un abbraccio virtuale, al compagno e ai figli. “Proteggi i tuoi cuccioli da lassù" recitano i numerosi messaggi di cordoglio. I funerali di Viviana verranno celebrati nei prossimi giorni, in forma strettamente privata (nel rispetto dell'ultimo Dpcm).