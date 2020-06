Lorenzo Di Grigoli ha perso la vita a 28 anni, in seguito alla puntura di un'ape. Il giovane di Cammarata, in provincia di Agrigento, era in coma da due giorni a causa di uno shock anafilattico provocato dall'insetto, che lo ha punto quando era in macchina con la sua fidanzata.

I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma il giovane è arrivato in ospedale già in gravissime condizioni.

Muore a 28 anni per la puntura di un'ape: la comunità di Cammarata è in lutto

La puntura di un'ape è stata fatale per un ragazzo della provincia di Agrigento. Lorenzo Di Grigoli era in macchina con la sua fidanzata, quando l'insetto si è introdotto dal finestrino.

L'episodio è accaduto nel pomeriggio venerdì scorso, 12 giugno.

La puntura dell'ape gli ha causato uno shock anafilattico. La fidanzata lo ha subito accompagnato al presidio territoriale d'emergenza dove ha raccontato ai sanitari i sintomi che presentava. Il giovane subito dopo la puntura ha avvertito un forte dolore e successivamente ha iniziato ad avere forti difficoltà con la respirazione.

Immediatamente, i sanitari hanno deciso per il trasferimento di Lorenzo in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, in quanto la situazione è peggiorata fino a richiedere l'intubazione del ragazzo.

Lorenzo Di Grigoli è deceduto dopo due giorni di coma

I medici dell'ospedale, dove il giovane era arrivato in condizioni gravissime e in arresto cardiocircolatorio, hanno fatto di tutto per salvare la vita di Lorenzo Di Grigoli, ma dopo due giorni di coma dovuto allo shock anafilattico, il ragazzo è spirato.

Sono due le comunità che piangono la scomparsa del giovane: quella di Cammarata, luogo in cui viveva e che probabilmente proclamerà il lutto cittadino, e quella di San Giovanni Gemini, località che Lorenzo frequentava spesso.

Il sindaco di Cammarata, Vincenzo Giambrone, ha voluto ricordare sui social il suo giovane cittadino, con un post su Facebook: "Ragazzo brillante, pieno di vita e amico di tutti".

Gli amici di Lorenzo lo ricordano su Facebook con foto e messaggi

Sul social, centinaia di persone hanno scritto post con messaggi toccanti e foto, ricordando il 28enne: oggi in tanti pubblicano momenti trascorsi in compagnia di Lorenzo sorridente.

"La morte di lascia sempre senza parole, ma la morte di un giovane ragazzo ci lascia dentro un urlo di dolore, non si può accettare", scrive uno degli utenti, ancora incredulo per la notizia dell'improvvisa perdita.