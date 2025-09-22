Manuel e Jana saranno ospiti di due contadini nelle puntate de La Promessa dal 29 settembre al 5 ottobre: a causa di un guasto all'auto, due anziani offriranno loro un posto per dormire e organizzeranno una piccola cerimonia di nozze.

Le anticipazioni rivelano che Cruz scoprirà che i giornali hanno pubblicato le vere origini di Jana e andrà su tutte le furie. Nel frattempo, la servitù scoprirà una stanza segreta con una culla: Lope e gli altri capiranno che Alonso aveva un'amante con un figlio.

Cruz furiosa per gli articoli che parlano di Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel e Jana partiranno per un viaggio di nozze davvero speciale.

Andando ancora una volta contro il parere di Cruz, il marchesino partirà con sua moglie in macchina, con l'intenzione di girare la Spagna senza una meta precisa per visitare tutti i castelli del Paese. L'emozione per i due sposini sarà grande, ma ci sarà un contrattempo che cambierà del tutto i loro piani. Poco dopo la partenza, infatti, ci sarà un guasto all'auto che costringerà Manuel a fermarsi in piena campagna. Ad aiutarlo ci sarà un contadino, Antonio, che offrirà a Jana e al suo sposo un riparo per la notte, in attesa che il meccanico renda la macchina riutilizzabile. I due ragazzi saranno accolti con affetto dal contadino e sua moglie Nica, ma non riveleranno loro che sono i futuri marchesi de Lujan.

Gli anziani, sapendo che Manuel e Jana sono in viaggio di nozze, organizzeranno una piccola cerimonia in loro onore e i due sposi per ripagarli della grande gentilezza regaleranno a Nica e Antonio le loro fedi nuziali. Nel frattempo, al palazzo ci sarà una tensione altissima, perché Cruz si sveglierà con una pessima notizia. Il giornale, infatti, ha pubblicato un reportage delle nozze di Manuel e Jana rivelando le vere origini della ragazza. "Il marchesino sposa la cameriera", si leggerà in prima pagina. Cruz sarà furiosa e si domanderà chi possa aver parlato con la stampa di un segreto che conoscevano in pochissimi.

La servitù vicina alla verità sul passato di Alonso

Nelle puntate de La Promessa dal 29 settembre al 5 ottobre la crisi tra Alonso e Cruz si riaccenderà con un forte litigio.

A scatenare la rabbia nel marchese saranno le condizioni di salute di Catalina che ha avuto un'emorragia proprio dopo una discussione con Cruz. Nel frattempo, la servitù si darà da fare per indagare sul misterioso passaggio segreto del palazzo. Teresa, Vera, Lope e Marcello arriveranno ad una stanza che porta direttamente alla camera della marchesa. I ragazzi vi troveranno una culla e altri oggetti che lasceranno spazio a pochi dubbi. Lope e gli altri dedurranno che Alonso in passato aveva un'amante con un figlio.

Catalina ha avuto una discussione con Cruz

Nelle puntate precedenti, Catalina ha rivelato a Manuel che Cruz aveva un accordo con Pelayo. La ragazza ha spiegato a suo fratello che è questo il vero motivo che l'ha spinta a volersi trasferire dalla zia Clara.

Manuel ha promesso a Catalina che non avrebbe rivelato questo segreto, ma alla fine non ha potuto trattenere la sua rabbia contro Cruz. Prima di partire, il marchesino ha rimproverato sua madre per il pessimo comportamento nei confronti di Catalina e questo ha fatto infuriare la donna. La marchesa ha affrontato Catalina che le ha assicurato di non dire niente ad Alonso, solo perché teme che suo padre possa soffrire troppo per l'ennesima delusione.