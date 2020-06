Il padre di Gianni Fiorellino ha perso la vita mentre si trovava al centro commerciale Auchan di Giugliano, Napoli. Fioravante si è accasciato, probabilmente colpito da infarto, in uno dei negozi della galleria dove stava facendo acquisti. Il cantante in quel momento si trovava a Roma e si è messo subito in viaggio verso il suo papà.

Fioravante Fiorellino ha perso la vita per un malore: lutto per il cantante neomelodico

Il padre del cantante neomelodico Gianni Fiorellino è deceduto in seguito a un malore, probabilmente un infarto. L'uomo non si è sentito bene e si è accasciato davanti ai commessi ed i clienti del negozio che hanno subito chiamato i soccorsi.

Fioravante aveva già avuto problemi cardiaci in passato e, quando il personale sanitario è arrivato per prestare soccorso, purtroppo per l'uomo non c'era più niente da fare. Le manovre di rianimazione non sono servite a tenere in vita il padre di Gianni Fiorellino.

Sul posto son arrivati anche i carabinieri di Giugliano, per effettuare i rilevamenti del caso. Fioravante Fiorellino aveva 67 anni e si era recato presso il centro commerciale Auchan per comprare un vestito per un'occasione importante: il prossimo compleanno del suo nipotino.

Gianni Fiorellino ha perso il padre poco prima del compleanno di suo figlio

Gianni Fiorellino, ex partecipante di Sanremo giovani e Music Farm, avrebbe festeggiato il secondo compleanno del figlio oggi, 25 giugno.

A questo proposito, il cantante aveva scritto sul suo profilo Instagram delle parole molto toccanti dedicate al piccolo arrivato della famiglia, ricordando il giorno della sua nascita. "Tra poche ore venivi alla luce ed io ero straemozionato", ha scritto il cantante poco prima che lo colpisse la scomparsa del padre.

Purtroppo, quello che avrebbe dovuto essere un giorno di gioia si è trasformato in un triste giorno per tutta la famiglia Fiorellino. Il cantante neomelodico era molto legato al genitore, come si è visto anche durante la puntata de "Il Castello delle Cerimonie" che ha raccontato il battesimo del figlio.

Fioravante e Gianni, per l'occasione, hanno suonato insieme mostrando un forte legame tra padre e figlio, uniti anche dalla passione per la musica.

I moltissimi fan di Gianni, molto amato soprattutto nella città di Napoli, hanno manifestato sui social la loro vicinanza al cantante per il difficile periodo che adesso dovrà affrontare. Sulla pagina Facebook "Gianni Fiorellino Official" è apparso un messaggio di ringraziamento nei confronti dei numerosi fan che in queste ore hanno riempito di affetto gli spazi social. "Si ringrazia tutti a nome di Gianni", si legge, "sicuri di poter contare sulla vostra delicatezza in un momento così triste".