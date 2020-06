Matteo Martin, un ragazzo di 23 anni residente a Romano D'Ezzelino, è stato trovato privo di vita a casa di un amico. Il giovane aveva trascorso la serata in via Molini a Borso del Grappa e la mattina del 5 giugno è stata fatta la tragica scoperta da parte dell'amico. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato un'indagine, anche se sembra che i decesso sia dovuto a cause naturali.

Dramma a Borso del Grappa: Matteo deceduto a 23 anni

Una tragedia si è consumata a Borso del Grappa, in provincia di Vicenza. Matteo Marin si era recato a casa di un suo amico per trascorrere la serata in compagnia ed è rimasto lì a dormire.

Intorno all'alba di questa mattina, il giovane che lo ospitava ha fatto l'amara scoperta: Matteo era privo di vita. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi al 118. I medici e gli infermieri del Suem di Crespano sono giunti sul posto, ma per il ragazzo ormai non c'era più niente da fare. Nell'abitazione sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa che hanno effettuato una prima valutazione. Sul corpo del 23enne non sono stati rilevati segni di violenza e all'interno dell'appartamento non sono stati rinvenuti farmaci o altro tipo di sostanze. Tutto fa pensare che si sia trattato di un decesso per cause naturali, sopraggiunto in seguito a un arresto cardiocircolatorio.

Tuttavia, sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Matteo Marin, per definire con certezza cosa abbia potuto portare questa giovane vita a spezzarsi.

L'amico di Matteo ha raccontato di una serata trascorsa davanti alla tv prima di andare a dormire

L'amico che era in casa con Matteo ha raccontato agli inquirenti di aver trascorso la serata di giovedì in maniera tranquilla, davanti alla tv.

La salma del ragazzo sarà sottoposta all'esame autoptico all'obitorio di Castelfranco, dove si trova al momento e successivamente verrà fissata una data per celebrare i funerali. Matteo Martin aveva frequentato il liceo classico a Montebelluna e si era iscritto alla facoltà di matematica presso l'Università di Padova.

Dopo il diploma aveva avuto un'esperienza anche presso la Westminster University di Londra, e l'inglese era la sua seconda lingua anche grazie al fatto che accompagnava sua madre al lavoro in Gran Bretagna.

Il sindaco di Borso del Grappa, quando è venuto a conoscenza della tragedia della morte del ragazzo ha voluto esprimere il suo cordoglio. Flavio Dall'Agnol ha espresso la sua vicinanza ai familiari di Matteo Martin: "Mi addolora tantissimo la scomparsa di un ragazzo così giovane", ha affermato il primo cittadino. "Ora attendiamo fiduciosi gli esiti delle indagini" ha concluso Dall'Agnol.