Giallo alle Torri Bianche, moderno complesso residenziale e commerciale nel cuore di Vimercate, in provincia di Monza e della Brianza. Nella giornata di ieri, domenica 14 giugno, una ragazza di 19 anni è precipitata dal penultimo piano del Cosmo Residence, prestigiosa struttura di lusso destinata, in particolar modo, ad una "clientela business". Al momento, non si esclude alcuna pista investigativa.

La tragedia

Doveva essere una fuga romantica, ma si è trasformata in una tragica notizia di Cronaca Nera. Secondo quanto ricostruito, la ragazza, residente a Casatenovo (in provincia di Lecco) ha trascorso la notte tra sabato e domenica in un monolocale al sedicesimo piano del grattacielo che ospita il Cosmo Residence.

Con lei c'era il fidanzato, un coetaneo di origine straniere, cresciuto nel piccolo centro di Barzanò, sempre nel Meratese.

La coppia - che aveva regolarmente prenotato e, come da protocollo, al momento del check in, era stata registrata dall'addetto alla reception - avrebbe dovuto lasciare la struttura alle 15:00. Poco prima, però, cause ancora in fase di accertamento, la ragazza è precipitata dal balcone e, dopo un volo di decine di di metri, si è schiantata al suolo, in mezzo all'aiuola che separa i caratteristici grattacieli a forma di matita. L'allarme è scattato immediatamente, ma gli sforzi degli operatori medico sanitari si sono rivelati vani. Il personale del 118, giunto su sul posto con un’ambulanza e un’automedica, le ha prestato i primi soccorso e ha cercato di rianimarla.

Poi, l'ha accompagnata in codice rosso al vicino ospedale di Vimercate, dove però è deceduta poco dopo il ricovero.

Indagini in corso

Nessuno ha assistito alla caduta della giovane. Le Torri Bianche, anche per via del particolare momento che stiamo vivendo, erano praticamente deserte. Il ragazzo che era con lei, invece, avrebbe dichiarato di non essersi accorto di nulla in quanto, pur essendo all'interno dell'appartamento, a suo dire, era a letto, addormentato.

Il pm di turno della Procura di Monza, per far luce sulla dinamica della tragedia, ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane. In attesa dei risultati dell'esame, che verrà eseguito dal medico legale dell'ospedale di Vimercate (dove è custodita la salma), i carabinieri della locale compagnia, hanno aperto un'indagine a cui stanno collaborando anche i colleghi della Scientifica.

Al momento, si stanno verificando le dichiarazioni rilasciate dal compagno della ragazza e si stanno effettuando degli accertamenti per stabilire l'esatta traiettoria della caduta e stabilire se la posizione del corpo è compatibile con il gesto volontario (al momento, l'ipotesi investigativa più accredita) o con una spinta.