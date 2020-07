Un ragazzo di 21 anni, Stefano L'Abbate, è morto nel pomeriggio di ieri 12 luglio lungo la strada Provinciale 113 nei pressi di Alberobello, in provincia di Bari, a causa di un incidente stradale. Secondo quanto riferiscono i media locali, la vittima stava viaggiando in sella alla sua moto, quando all'improvviso ha perso il controllo della due ruote finendo fuori strada. Il motociclo ha terminato la sua corsa in un fondo agricolo, mentre il ragazzo è stato sbalzato dal mezzo. Per lui non c'è stato nulla da fare, in quanto erano molto gravi le ferite e le lesioni riportate durante la caduta dalla moto.

In quel tratto stradale ci sono molte doppie curve

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online Bari Today, nel tratto stradale teatro dell'incidente costato la vira al 21enne ci sono molte doppie curve. Le cause dell'incidente sono ancora tutte da appurare con precisione. Sul luogo del fatto di cronaca sono subito intervenuti i soccorsi, in primis un'ambulanza del 118 e gli agenti delle Polizie Locali di Alberobello e della vicina Martina Franca, cittadina che si trova in provincia di Taranto. Gli uomini in divisa hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso.

A dare man forte agli agenti della Locale sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione. I giornali locali hanno anche pubblicato le foto dell'incidente: nelle immagini si vede la moto per terra all'interno del fondo agricolo, mentre il casco del motociclista dista pochi metri dallo stesso mezzo.

La strada provinciale 113 è una delle arteria più importanti della provincia di Bari, in quanto collega Alberobello a Monopoli (Bari), nota località turistica situato sull'Adriatico e famosa per le sue spiagge.

Il 21enne era originario di Fasano

Stefano L'Abbate, l'unica vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio 12 luglio, era un ragazzo originario di Fasano, cittadina che si trova in provincia di Brindisi.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. Non si sa inoltre dove il giovane fosse diretto. Lo schianto è avvenuto a pochi chilometri dall'ingresso di Alberobello. Quanto avvenuto ieri in provincia di Bari non è l'unico episodio del genere che si verifica in Puglia questa estate. Sono molti infatti gli incidenti stradali che hanno come protagonisti e vittime giovani in sella alle loro moto.

Sempre in provincia di Bari, il 24 giugno scorso, un motociclista è deceduto a Bitonto. La due ruote, in quest'ultimo caso, andò ad impattare contro un'auto. Il conducente della moto venne sbalzato dal mezzo e quando i sanitari arrivarono sul posto per lui non c'era ormai più niente da fare.