Una vacanza terminata in tragedia per una donna e il suo bambino in Emilia-Romagna, presso una residenza agrituristica di Bosco Mesole. Domenica pomeriggio 12 luglio un bimbo di quattro anni ha perso la vita annegando nella piscina appartenente alla struttura ricettiva. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di indagine da parte delle forze dell'ordine del posto. Risalgono ad appena pochi giorni fa altri casi simili, avvenuti in località diverse, di decesso per annegamento.

Il piccolo si sarebbe immerso nella piscina in assenza della madre

Cosa sia accaduto nei pochissimi attimi che sono costati la vita al bimbo di quattro anni, è ancora tutto da chiarire.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti pare che il piccolo si sia immerso nella piscina in assenza della madre. Quest'ultima e il figlio erano ospiti di un noto agriturismo situato in provincia di Ferrara. A riportare la vicenda, di cui non si conoscono ancora perfettamente le dinamiche, sono state diverse testate giornalistiche locali.

Sul luogo dell'incidente è giunto un elisoccorso del 118: gli operatori sanitari, tuttavia, nonostante i numerosi tentativi, non sono riusciti a rianimare il piccolo dovendo constatarne il decesso per annegamento. I carabinieri stanno indagando per far luce su quanto accaduto e per stabilire eventuali responsabilità sulla morte del piccolo.

Altri due bimbi piccolissimi sono deceduti per la stessa causa

La cronaca di questi ultimi giorni ha riportato altri episodi analoghi in cui hanno perso la vita, per la stessa causa, due bimbi in tenera età. Il primo episodio ha avuto luogo il 7 luglio in Piemonte, nel giardino di una casa privata di Bra, un piccolo comune in provincia di Cuneo: un bimbo di 21 mesi è stato ritrovato all'interno di una piccola piscina gonfiabile posta nel cortile della sua abitazione.

Il bambino è stato prontamente soccorso e portato con urgenza al Regina Margherita di Torino in condizioni molto gravi. Nonostante i medici siano riusciti a rianimare il piccolo, giunto al nosocomio infantile già in arresto cardiaco, il piccolo è deceduto due giorni dopo.

Una sorte analoga è toccata a un bimbo di Bolzano di quattro anni.

Anche in questo caso i soccorsi sono intervenuti nell'immediato: il piccolo è stato trasportato con urgenza in ospedale dove, tuttavia, è stato ricoverato in condizioni gravissime. Il piccolo ha resistito per giorni, rimanendo in bilico fra la vita e la morte, ma alla fine non ce l'ha fatta: è deceduto nell'ospedale vicentino San Bortolo dopo una settimana circa dal suo incidente. Gli accertamenti per la ricostruzione degli eventi nel Ferrarese sono ancora in corso.