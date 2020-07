Una bambina di 12 anni ha riportato gravi ferite al volto in seguito al morso di un cane nel momento in cui lo stava spazzolando. L'episodio è avvenuto venerdì 17 luglio nel giardino di una villetta del comune cuneese di Serralunga d'Alba. La piccola è stata portata all'Ospedale Regina Margherita di Torino dove ha subito un'operazione al viso eseguita da chirurghi specializzati delle Molinette. Le dinamiche della vicenda sarebbero ancora in fase di accertamento.

La prima ricostruzione di quanto accaduto

L'aggressione è avvenuta in un caldo pomeriggio estivo all'esterno di una casa privata del piccolo comune piemontese.

La protagonista della triste vicenda, una 12enne di Serralunga d'Alba, si trovava con una amichetta ospite nell'abitazione della zia intenta a giocare con un meticcio di media taglia. In seguito avrebbe preso a spazzolare l'animale che con uno scatto improvviso ha reagito colpendo la ragazzina con un morso in pieno viso per poi mollare immediatamente la presa. Le grida della bambina hanno attirato l'attenzione della zia che dopo essersi precipitata in suo aiuto ha dato subito l'allarme. I soccorsi, allertati dalla donna, giunti sul posto hanno ritenuto necessario il trasporto d'urgenza della piccola al Regina Margherita di Torino. L'équipe di chirurgia plastica del Policlinico delle Molinette chiamata in causa è intervenuta con un delicato intervento di chirurgia plastica facciale.

Nel corso dell'operazione, durata all'incirca un'ora e mezza, il team di chirurghi ha effettuato sul volto della bambina la ricostruzione di parte della guancia e del labbro. Nel contempo, i Carabinieri di Bra stanno svolgendo le indagini per una descrizione più dettagliata di quanto accaduto al fine di accertarne le responsabilità.

Le vicende analoghe

La cronaca di luglio riporta alle stampe altri episodi analoghi a quest'ultimo. Uno di questi è avvenuto il 2 luglio nel leccese quando un bimbo di quattro anni è stato attaccato da un cane di grossa taglia mentre passeggiava tra le strade di Frigole insieme ai genitori. Il piccolo, che aveva riportato serie ferite al viso, è stato portato al Perrino di Brindisi dove ha subito un intervento di sutura al volto con prognosi clinica di 30 giorni.

Un secondo episodio è avvenuto pochi giorni dopo, esattamente l'8 luglio a Parma. In questo caso ad azzannare al volto un bambino di soli due anni è stato il cane di proprietà della famiglia. Il bimbo ha subito l'aggressione mentre faceva la consueta passeggiata serale in compagnia dell'animale domestico e di mamma e papà. In seguito all'incidente il piccolo è stato ricoverato nel reparto maxillo facciale dell'ospedale Maggiore della provincia emiliana. Anche per lui la prognosi riportata dai medici è stata di un mese.

Queste vicende, unite a quella più recente di Serralunga d'Alba, accendono i riflettori sui casi in cui dei minori hanno subito un attacco da quello considerato l'animale amico dell'uomo, di cui non si capisce l'origine di tale comportamento.