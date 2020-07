Il calciatore Giuseppe Rizza si è spento a 33 anni in seguito a un un aneurisma cerebrale. Tutto il mondo del calcio italiano è addolorato per la perdita del calciatore originario di Noto, in provincia di Siracusa.

Giuseppe Rizza non ce l'ha fatta: il suo cuore ha smesso di battere a 33 anni

Il calciatore Giuseppe Rizza, ex primavera della Juventus, ha perso la vita a soli 33 anni. Il giovane era ricoverato all'ospedale di Cannizzaro di Catania dal 10 giugno. L'aneurisma cerebrale gli aveva provocato il coma, da cui si era risvegliato il 22 giugno scorso. La sue condizioni erano sempre delicate, ma in molti speravano in una ripresa che purtroppo non è arrivata.

Qualche giorno dopo sono subentrate delle complicazioni, con un improvviso malore e un'emorragia cerebrale.

In tanti avevano manifestato l'affetto nei confronti del calciatore durante il suo periodo di coma: Totti, Marchisio, Giovinco sono solo alcuni dei tanti calciatori che avevano incoraggiato Rizza a non mollare.

Dopo la primavera della Juventus, Rizza aveva giocato con le maglie di Livorno, Arezzo, Pergocrema, Juve Stabia e Nocerina per un totale di 103 partite disputate fra i professionisti. La squadra in cui era tesserato attualmente era la Rinascita Retina, club siciliano di Prima Categoria, dove Rizza ha giocato le sue ultime partite.

I messaggi di cordoglio per l'amico scomparso troppo presto

Molti nelle scorse ore hanno espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa: Giuseppe Rizza era stato "scoperto" calcisticamente quando aveva 15 anni da Franco Ceravolo. "Per me era come un figlio, come ho sempre considerato tutti quei ragazzi che ho scoperto da bambini", ha scritto.

Per Ceravolo si tratta di una perdita pesante ed è proprio ai familiari che va il suo pensiero più sentito. "Non ci sono parole per descrivere questo dolore. Desidero far sentire la mia vicinanza", ha concluso il dirigente sportivo.

"Ciao Peppino, mi mancherai" è il tweet di Giorgio Chiellini che ha ricordato l'amico con poche parole piene di affetto.

Anche Gianluigi Buffon si è associato al dolore dei familiari, annunciando la triste perdita su Twitter: "Stanotte ci ha lasciati Giuseppe Rizza. Alla sua famiglia va tutta la mia vicinanza". Domenico Criscito su Instagram ha voluto dedicare all'ex giocatore parole per ricordare la sua grande forza: "Sono sicuro che hai combattuto in questo periodo esattamente come facevi in campo".