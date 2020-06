Venerdì 19 giugno il rapper Tray Savage è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. L'artista aveva 26 anni e si trovava nella sua città, Chicago, quando è stato colpito alla spalle e al collo. Tray Savage è deceduto poco dopo, in ospedale. Le indagini per individuare i colpevoli proseguono.

Ucciso per strada il rapper Tray Savage: si indaga per ricostruire la dinamica

Tray Savage, rapper americano di 26 anni, è stato ucciso venerdì mattina. La vittima è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco intorno alle 11:00, mentre guidava a Chicago, nel quartiere in cui viveva. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, dopo essere stato colpito, il rapper è andato a schiantarsi contro altre tre macchine parcheggiate, ma non ci sono stati altri feriti.

La fidanzata si è precipitata in soccorso del ragazzo, facendolo uscire dall'abitacolo dal sedile del conducente.

All'arrivo dei soccorsi, il 26enne era ancora vivo ed è stato trasportato all'ospedale dell'Università di Chicago dove ha perso la vita poco dopo, a causa della gravità delle ferite riportate. Gli inquirenti stanno proseguendo le indagini per stabilire il colpevole e ricostruire la dinamica dell'omicidio. Secondo alcuni testimoni i colpi sarebbero partiti da un suv bianco, forse una Mazda.

Tray Savage ha perso la vita a 26 anni: i colpevoli non sono ancora stati individuati

Le forze dell'ordine hanno proceduto ad analizzare i filmati delle videocamere di sorveglianza per riuscire ad individuare il mezzo, ma per adesso ancora nessuno risulta iscritto nel registro degli indagati.

All'ufficio di medicina legale, si è proceduto al riconoscimento della salma con il nome di nascita del rapper, Kentray Young. Le analisi effettuate sul corpo hanno rivelato che il decesso è stato provocato da colpi di arma da fuoco ed hanno confermato l'omicidio.

La casa discografica del cantante si è associata al dolore della famiglia, con le parole di Chief Keef: "Il suo amore è stato sempre destinato alla sua fidanzata, ai bambini, alla famiglia e alla musica".

Il patron della scuderia ha voluto ricordare l'enorme contributo che Tray Savage ha dato alla società, grazie alla sua personalità e al suo talento.

Le canzoni più popolari di Tray Savage: Just Wanna e Trap

Kentray "Tray Savage" Young ha raggiunto la popolarità grazie alla collaborazione con Chief Keef per "Chiefin Keef" e con SD per Just Wanna.

Inoltre, il rapper ha ottenuto successo con brani come Know who I am, Faces, Just Wanna e Got the Mac. Il singolo Trap è stato descritto dal sito Hot New Hip Hop come un inno di strada che descrive pienamente lo stile moderno degli Mc di Chicago.