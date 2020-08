Una donna ammalata di 42 anni, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di privacy, ha rischiato di perdere la vita nella giornata del 5 agosto a Brindisi, precisamente al rione Casale. Qui infatti, a causa del maltempo che si è abbattuto nelle scorse ore, due linee elettriche di bassa tensione sono andate in blackout lasciando senza corrente diverse abitazioni, tra cui quella della malcapitata che veniva tenuta in vita dalle macchine. I familiari, vedendo quanto stava succedendo e intuendo il pericolo, hanno chiamato subito la centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha provveduto a inviare un mezzo sul posto segnalato portando un generatore di corrente, evitando così gravi conseguenze per la degente.

Intervento durato diverse ore

Non appena la corrente elettrica si è interrotta nel quartiere sono intervenuti i tecnici di Enel distribuzione che hanno provveduto a intercettare il guasto e a ripararlo. La richiesta di soccorso ai pompieri è giunta intorno alle ore sette e mezza di sera. Il temporale si è abbattuto per circa un'ora, tra le quattro e le cinque del pomeriggio. Sono stati tanti i millimetri di acqua caduta in questo periodo di tempo. L'intervento di soccorso alla signora si è protratto fino a notte fonda: all'una e mezza del mattino la corrente elettrica è stata ripristinata in tutto il rione e l'apparecchiatura che tiene in vita la donna ha continuato a funzionare in maniera autonoma.

Secondo quanto riferisce Brindisi Cronaca sulle sue pagine online, il macchinario a cui era collegata la signora ammalata serve per risucchiare liquidi corporei attraverso la trachea.

Tanti i danni provocati in provincia dall'acquazzone

Sono stati molti i danni provocati dal tempo avverso in tutta la provincia di Brindisi.

I pompieri sono stati impegnati per tutto il pomeriggio in interventi di soccorso. Alcuni automobilisti, ad esempio, sono rimasti impantanati lungo la strada dei Pittachi, che collega i rioni Minnuta e Paradiso. Anche qui l'intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il peggio. Poco lontano dal rione Casale, in via provinciale San Vito, ha ceduto invece un pezzo di carreggiata e anche qui le autorità locali sono intervenute per mettere in sicurezza l'area.

Tanti sono stati anche i disagi alla circolazione stradale.

Maltempo continuerà anche oggi

I meteorologi prevedono ancora per la giornata di oggi 6 agosto condizioni di tempo avverso in tutta la Puglia, quindi anche in provincia di Brindisi. Sulla regione sono previsti fenomeni a tratti anche di forte intensità, come temporali e grandinate. La Protezione Civile ha così lanciato l'allarme giallo. La situazione dovrebbe cominciare a migliorare dalla giornata di domani 7 agosto per poi stabilizzarsi durante il weekend, quando l'alta pressione dovrebbe tornare a farla da padrone su gran parte del sud Italia.