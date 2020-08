Un incidente stradale si è verificato intorno alla mezzanotte del 23 agosto scorso sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni. Secondo quanto riferiscono i media locali a entrare in collisione sono state due vetture, una Fiat Punto condotta da una 21enne e un furgone Renault Trafic con a bordo una donna di 45 anni e suo figlio di 14. Le cause del sinistro sono ancora tutte da chiarire con precisione. All'interno della Punto, con la ragazza, viaggiava anche un'altra persona.

Giovani estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i soccorsi.

Dato il violento impatto la Fiat Punto si è ridotta ad un groviglio di lamiere, per cui per estrarre i giovani dall'interno ci è voluto l'intervento dei vigili del fuoco giunti dal vicino comando provinciale di Brindisi. I pompieri hanno proceduto a tagliare le lamiere del veicolo, mentre le ambulanze del 118 giunte sul luogo del fatto di cronaca hanno trasportato i feriti presso l'ospedale più vicino. Come già detto in apertura, le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli investigatori, ma dai primi rilievi effettuati dai carabinieri si evince di come lo scontro sia stato frontale. Secondo chi indaga i due veicoli hanno impattato durante una manovra di svolta. La strada provinciale che collega il comune capoluogo a San Vito dei Normanni è una delle più trafficate della zona e ogni giorno viene percorsa da migliaia di automobilisti.

Sul suo tragitto si trova anche la base militare dove ha sede il Battaglione San Marco. La testata giornalistica locale Brindisi Report ha pubblicato le foto del sinistro e dei soccorsi sulle sue pagine online. Dalle immagini si nota il furgone Renault Trafic danneggiato soprattutto nella parte anteriore, dove è andato in frantumi il parabrezza e il cofano del vano motore.

Grossi rallentamenti del traffico

Per tutta la durata delle operazioni di soccorso il traffico ha subito grossi rallentamenti. La 21enne alla guida della Punto ha riportato diverse fratture. Tutti i feriti comunque non sarebbero in pericolo di vita. Quanto accaduto in provincia di Brindisi nelle scorse ore non è il primo episodio del genere che si verifica nel corso di questa estate in Puglia.

Sempre nella serata del 23 agosto, una donna alla guida di un'auto è precipitata nella cunetta in prossimità di una rotonda a Borgo Tavernola, in provincia di Foggia. Nonostante il veicolo abbia fatto un volo di diversi metri la signora è riuscita a salvarsi ed è stata estratta dalle lamiere dai pompieri. Anche in quest'ultimo caso il veicolo è andato completamente distrutto.