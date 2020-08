Un uomo, le cui generalità non sono state rese note per motivi di privacy, nella serata del 24 agosto è andato in escandescenza al rione Paradiso a Brindisi. Tutto è cominciato quando l'uomo ha riferito ai presenti di volersi gettare dal balcone. Successivamente si è barricato in casa avvicinandosi ad alcune bombole di gas e ha aperto la valvola, minacciando di far esplodere l'abitazione. Sul posto sono giunti in poco tempo i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e le Forze dell'Ordine, che hanno provveduto a tenere sotto controllo la situazione.

Evacuata tutta la palazzina

L'episodio si è verificato in piazza Stano, in una zona centrale del rione Paradiso, che si trova alla periferia del capoluogo di provincia pugliese.

Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti anche gli agenti della della polizia di Stato, che hanno cercato in tutti i modi di far ragionare l'uomo. Quest'ultimo è stato anche raggiunto dai figli, che in un primo momento sono riusciti anche a bloccarlo. In questo frangente la situazione sembrava volgere al meglio, in quanto le bombole erano state messe al sicuro fuori dall'abitazione. In realtà il peggio doveva ancora arrivare, in quanto l'uomo ha rotto improvvisamente la fase di calma che si era venuta a creare riuscendo a fuggire da una finestra. I poliziotti lo hanno inseguito per un breve tratto, poi l'autore del misfatto ha preso una bicicletta e si è allontanato, portando con se anche un bottiglia di vetro rotta con cui minacciava chiunque gli capitasse a tiro.

Una volta tornato nei pressi dell'abitazione, che si trova in una palazzina di piazza Stano, si è fiondato nel camion dei vigili del fuoco e nel tentativo di allontanarlo uno di essi è rimasto ferito di striscio, in maniera comunque non grave. Per questioni di sicurezza l'edificio è stato evacuato.

L'uomo fermato con lo spray urticante

La polizia vedendo che costui non accennava a calmarsi ha deciso di utilizzare lo spray urticante al peperoncino, con cui è stato stordito. Solo a questo punto l'uomo è stato ammanettato e allontanato dalla zona. I pompieri sono stati anche colpiti dal vapore dello spray e hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere.

Anche il vigile del fuoco ferito è stato medicato dai sanitari. La situazione è poi tornata alla normalità. Adesso gli inquirenti stanno cercando di capire il motivo per cui l'uomo ha agito in questa maniera e non è escluso che nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, possano conoscersi ulteriori dettagli su quanto accaduto nella serata di ieri a Brindisi. Non resta quindi che attendere ulteriori riscontri da parte di chi indaga.