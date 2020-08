Elena Miruna Nemteanu, 17 anni compiuti lo scorso 24 giugno, ancora non si trova. La giovane, residente a Grosseto con la famiglia, è scomparsa nella serata di venerdì 7 agosto. Dopo cena, di nascosto, ha lasciato la sua abitazione di via Lombardia. La Polizia la sta cercando ovunque, anche nella casa dei nonni, in Romania.

Del caso di Cronaca Nera si stanno occupando anche la redazione di Chi l'ha visto?, il commissario straordinario del governo e il portale internazionale Global Missing Children's Network (GMCN), che, si impegna di ritrovare i minori scomparsi.

Elena è scomparsa dopo una cena in famiglia

Venerdì 7 agosto, Elena, come consuetudine, ha cenato con i genitori e il fratello 14enne. Poi, come ogni sera, i due ragazzi si sono ritirati nello loro stanze. Intorno alle 20:30, però mentre mamma Mihaela stava sistemando la cucina con papà Moraru, la 17enne è uscita dalla sua stanza e, senza dire nulla, si è allontanata, lasciando aperto il portone di casa.

I genitori, appena si sono accorti che la ragazza non c'era più, sono scesi in strada a cercarla. Non riuscendoci, hanno tentato di contattarla, ma a quel punto si sono resi conto che Elena non aveva oreso il suo telefono cellulare (dotato di un'applicazione che consente la localizzazione) e neppure i documenti e i soldi.

Così, preoccupati, si sono rivolti al vicino comando di polizia per sporgere denuncia di scomparsa.

La polizia sta cercando Elena dovunque

La Questura e la Prefettura di Grosseto stanno vagliando diverse ipotesi investigative e, per il momento, non escludono alcuna pista. Tuttavia, sembrano propendere per l'allontanamento volontario e pensano che qualcuno stia aiutando e coprendo Elena nella sua fuga.

Come riportato da Il Tirreno, i cani molecolari, nei giorni scorsi avrebbero fiutato le tracce della 17enne fino alla stazione ferroviaria della città toscana. Dopo aver annusato alcuni suoi effetti personali, i meticci, infatti, si sono diretti verso i binari. Tuttavia, dai filmati ripresi dal locale sistema di videosorveglianza non sarebbero emersi elementi utili.

La polizia, nei giorni scorsi, ha bussato anche alla porta della nonna materna di Elena a Piatra Neamt, cittadina romena sita nella regione storica della Moldavia. "Se fosse lì - ha spiegato Mihaela - mia madre me lo avrebbe detto, invece, quasi ogni giorno, mi chiama piangendo: è disperata anche lei".

Elena non ha più cercato le amiche

Elena sembra sparita nel nulla. Da più di due settimane, ormai, nessuno ha più sue notizie. Nessuna delle sue amiche, che frequentava quotidianamente, l'ha più sentita né si è accorta che stesse pianificando una fuga. "Ho parlato con loro - ha spiegato la madre della giovane - ma non ne sanno nulla". Tuttavia, la 17enne nei giorni scorsi avrebbe effettuato un accesso a un profilo Instagram aperto all'insaputa dei genitori.

La speranza, a questo punto, è che, attraverso il social, decida di mettersi in contatto con qualche coetanea. "Non so più cosa pensare", ha aggiunto disperata Mihaela nella speranza di poter riabbracciare al più presto la figlia.

Da quanto ricostruito, Elena, era fidanzata. Da qualche tempo, infatti, frequentava un uomo più grande, anche lui di origine romena. Il rapporto, però, preoccupava Mihaela e Moraru: secondo loro, infatti, la loro relazione "non era sana". Lui, a loro dire, era troppo possessivo, la controllava e non le permetteva di uscire con le amiche, o per andare al mare. Sembra però che i due si siano lasciati poco prima della scomparsa e il giovane, a quanto risulta, non ha lasciato Grosseto.