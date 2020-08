Una famiglia di Bonirola, frazione di Gaggiano nel milanese, è stata aggredita inspiegabilmente nel giorno di Ferragosto dal proprio cane, un american pitbull terrier. Nell'aggressione due membri del nucleo familiare in questione, un 27enne e un 35enne sono stati feriti in modo grave agli arti superiori e inferiori. Soccorsi immediatamente dal 118 i due uomini sono stati trasferiti in strutture ospedaliere locali e sembra che non siano in pericolo di vita.

L'episodio avvenuto a Ferragosto

L'episodio si è consumato il 15 agosto intorno alle 4 del pomeriggio: la famiglia non avrebbe mai potuto presagire quanto accaduto in pochi istanti nell'abitazione privata situata in provincia di Milano.

L'animale domestico, un pitbull che conviveva con loro ormai da anni, per cause ancora da chiarire, si è scagliato improvvisamente contro di loro. Il cane di grossa taglia, avrebbe morso alle braccia e alle gambe due uomini, un ragazzo di 27 anni è un altro di 35 anni, provocando lesioni tali da richiedere l'intervento immediato del 118. Gli operatori sanitari del numero d'emergenza sono intervenuti prontamente con un ambulanza e con l'elisoccorso: il più giovane è stato trasferito e ricoverato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano, mentre l'altro è stato condotto all'Humanitas. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Abbiategrasso che hanno preso in custodia il pitbull di proprietà della famiglia.

Ora si attende la testimonianza dei presenti, per poter ricostruire la vicenda in modo da capire se ci sia stato qualche evento particolare che abbia spinto il cane a questo insolito comportamento.

Eventi simili nei comuni del milanese

Una vicenda analoga è riportata dalla cronaca locale al 2 agosto scorso, riguardante stavolta una 51enne ed una 72enne.

Le due donne passeggiavano lungo le strade di Rho, in frazione Mazzo, quando improvvisamente un cane le avrebbe azzannate provocando loro delle ferite che hanno richiesto l'intervento degli operatori sanitari. Trasferite all'ospedale locale in codice verde le due donne, a cui sono state riscontrate lesioni di lieve entità, hanno ricevuto le cure del caso.

Un secondo episodio riguardante l'hinterland a nord di Milano, risale invece a gennaio ed è accaduto a Bresso, ai danni di un bambino di cinque anni. Il piccolo è stato aggredito per strada da un grosso cane e ferito alla testa, alla spalla e a un braccio. Soccorso dal personale medico del 118 che gli ha prestato le prime cure sul posto, il bimbo è stato ricoverato al Niguarda in codice giallo. Anche in questo caso le ferite dei morsi del cane non sono risultate tali da destare preoccupazione.