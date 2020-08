Aveva soltanto 19 anni Giovanni Romano, il ragazzo deceduto nella giornata di venerdì 14 agosto, in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel comune di Ottaviano, piccolo centro abitato della Città Metropolitana di Napoli, paese d'origine del ragazzo e luogo dove viveva assieme alla propria famiglia. L'incidente è avvenuto nella giornata di mercoledì 12 agosto.

La dinamica e il racconto dei fatti

La dinamica dell'incidente al momento non appare del tutto chiara. Dalle prime indiscrezioni e da una sommaria ricostruzione di quanto accaduto, sembrerebbe che il ragazzo a bordo del suo scooter stava percorrendo via Pentelete, quando improvvisamente e per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

Sul luogo sono prontamente intervenuti gli operatori del personale medico-sanitario del pronto soccorso 118. Il 19enne è stato immediatamente trasportato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale del mare di Ponticelli (Napoli), dove purtroppo è venuto a mancare nella giornata di ieri. Le condizioni di salute del giovane sono apparse sin da subito estremamente gravi e critiche. Sulla vicenda indagano i militari dell'arma dei carabinieri della stazione di Ottaviano, guidati dal luogotenente Agostino Giannettino. La procura della Repubblica presso il tribunale di Nola ha aperto un fascicolo di inchiesta per appurare le reali cause del sinistro stradale e accertare eventuali possibile responsabilità umane per il decesso del diciannovenne.

I messaggi di cordoglio e solidarietà alla famiglia

Un lutto che ha sconvolto e lasciato senza parole l'intera comunità vesuviana. Il primo cittadino del comune di Ottaviano, il sindaco Luca Capasso, ha voluto esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia del ragazzo proclamando il lutto cittadino nella giornata di oggi, 15 agosto, quando si svolgeranno le esequie.

La fascia tricolore ha pubblicato un toccante messaggio apparso sulla propria pagina Facebook ufficiale: "Ancora una volta la comunità ottavianese piange per un lutto terribile", scrive Luca Capasso, ricordando Giovanni come un ragazzo brillante ed intelligente. Numerosissimi sono stati anche i messaggi di condoglianze e solidarietà ai parenti non appena si è diffusa la notizia del decesso del giovane.

In tanti hanno voluto dare l'ultimo saluto al ragazzo, molto conosciuto nel suo paese, con un pensiero o una frase sui social network, in particolare su Facebook, dove i più lo descrivono come una persona molto disponibile e gentile, educata e sempre solare. Un bravo ragazzo che sapeva farsi voler bene da tutti.