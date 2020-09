Nelle ultime ore Silvio Berlusconi è al centro dell'attenzione mediatica per via della notizia della sua positività riscontrata al tampone del Coronavirus. L'ex Presidente del Consiglio dei ministri si è sottoposto al test sul patogeno a seguito delle vacanze estive trascorse in Sardegna, dove si sono registrati diversi casi di contagio nelle ultime settimane. Intanto, continuerà a sostenere il suo partito Forza Italia nel corso della campagna elettorale che precede le elezioni regionali e amministrative mentre sarà in isolamento fiduciario.

Silvio Berlusconi ha effettuato un secondo tampone sul coronavirus

È notizia di ieri, 2 settembre, l'esito positivo dell'ultimo tampone che Silvio Berlusconi ha effettuato di rientro dalla Sardegna. Una volta terminate le vacanze l'ex premier si era già sottoposto a un primo tampone che aveva avuto esito negativo. Solo ai risultati di un secondo tampone è risultato contagiato dal Sars-Cov-2. Tuttavia le sue condizioni sono buone. L'ex premier è seguito da Alberto Zangrillo, il primario del reparto Rianimazione all'ospedale San Raffaele di Milano che ha di recente curato Flavio Briatore. Anche l'imprenditore piemontese, così come Berlusconi, è risultato positivo al tampone sul patogeno, effettuato poco prima del suo ricovero al San Raffaele di Milano per una prostatite.

Lo scorso 12 agosto l'ex team manager in Formula 1 aveva incontrato in Sardegna proprio il leader di Forza Italia. Una volta tornato a Montecarlo aveva accusato un forte malessere, con febbre e stanchezza, per poi essere ricoverato a Milano. L'imprenditore è da giorni in isolamento fiduciario presso la residenza meneghina di Daniela Santanché.

Berlusconi rimarrà invece isolato nella sua residenza di Arcore.

La nota diramata da Forza Italia sulle condizioni dell'ex premier

In un comunicato stampa diramato in queste ore, Forza Italia ha dato annuncio della positività di Silvio Berlusconi al tampone sul coronavirus. "In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, il presidente Berlusconi è risultato positivo al Sars-Cov-2.

Il presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto", si legge tra le righe del comunicato. "Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centrodestra alle elezioni regionali e amministrative con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social".

In un intervento concesso il 2 settembre all'Andkronos Salute, il medico curante del politico 83enne ha asserito che Berlusconi "è asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali". Proseguendo ha, inoltre, riferito che il leader di Forza Italia è risultato positivo al tampone ieri. "Tale controllo - ha evidenziato Zangrillo sul conto di Berlusconi - era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna".

I messaggi di auguri per il Cavaliere

In queste ore sono giunti diversi messaggi d'auguri in rete, destinati a Silvio Berlusconi. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha riportato su Twitter il seguente messaggio: “Combatterà con forza anche questa battaglia. A presto”. “Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi. Con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente”, si legge invece nel tweet del leader di Italia Viva Matteo Renzi. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ex capo politico del Movimento Cinque Stelle, si dice speranzoso che il Cavaliere “si riprenda presto”.

Anche i leader dei partiti della coalizione di centrodestra hanno augurato a Berlusconi di ristabilirsi presto.

“Auguri di pronta guarigione", ha riportato sui social il leader della Lega, Matteo Salvini. Giorgia Meloni scrive che Berlusconi “è un leone". "Siamo certi che supererà brillantemente anche questo”, ha concluso la leader di Fratelli d'Italia.